Cette escroquerie au TPE lui a couté 1 700€ : les victimes se multiplient et peu obtiennent un remboursement

Une vacancière se retrouve avec une facture de 1 700 € pour une simple brochette à Copacabana.

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Cette escroquerie au TPE lui a couté 1 700€ : les victimes se multiplient et peu obtiennent un remboursement
Cette escroquerie au TPE lui a couté 1 700€ : les victimes se multiplient et peu obtiennent un remboursement © journaldeleconomie.fr
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Un fait inquiétant s’est produit sur la célèbre plage de Copacabana au Brésil. Une touriste britannique, en achetant une simple brochette de viande, voit son paiement tourner au cauchemar financier. Un vendeur malhonnête profite de la confiance des vacanciers et parvient à prélever près de 1 700 € sur le compte de la victime. Cette affaire soulève des questions sur les pratiques frauduleuses dans les zones touristiques très fréquentées.

L’arnaque qui tourne mal sur la plage de Copacabana

Le mardi 14 avril 2026, une envie de grignoter à Copacabana vire au scandale. Une touriste britannique achète une brochette de viande à un vendeur ambulant, Caio Alencar, pour 16,95 €. Mais elle découvre ensuite que le vrai montant débité est de 1 695 €, soit 10 000 BRL, raconte Midi Libre. La police brésilienne arrête rapidement le vendeur, pris en flagrant délit grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre locales.

Comment l’arnaque au TPE fonctionne

Le procédé consiste à modifier sournoisement le montant sur le terminal de paiement (TPE). Au moment du paiement, un complice, non identifié, augmente considérablement la somme à débiter. Cette technique cible particulièrement les touristes, souvent moins au fait des prix locaux. Outre les brochettes, d’autres produits comme des boissons et des cigarettes servent souvent de prétexte à ces escroqueries.

Copacabana et Ipanema, zones prisées par un réseau organisé

La plage de Copacabana, tout comme Ipanema, sert de terrain de jeu à un réseau structuré d’escrocs qui s’attaquent aux étrangers. Plusieurs cas similaires ont causé des pertes importantes chez les touristes, ces zones étant choisies pour leur forte attractivité touristique. Les autorités ont déjà reçu de nombreuses plaintes, ce qui confirme la nécessité d’une surveillance renforcée et d’un déploiement plus important de moyens pour la sécurité des visiteurs étrangers.

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