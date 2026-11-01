La France subit un revers avec la perte d’un contrat de 3,2 milliards € pour le Rafale après un changement soudain

La Colombie a choisi le chasseur JAS 39 Gripen du constructeur suédois Saab plutôt que le Rafale français de Dassault Aviation, annonce le magazine Science et Vie. Le contrat, évalué à 3,2 milliards d’euros, porte sur la fourniture de seize Gripen destinés à remplacer les chasseurs Kfir israéliens, en service depuis plus de 40 ans dans l’armée colombienne.

La décision tranche avec les dernières années de négociations. En 2022, le Rafale était considéré comme l’une des meilleures options pour moderniser la flotte colombienne et semblait bien positionné pour remporter le marché. Trois ans plus tard, la présidence colombienne a finalement opté pour l’appareil suédois.

Le revirement surprend d’autant plus que l’offre française était moins chère. Dassault proposait son Rafale pour 2,96 milliards d’euros, soit un montant inférieur aux 3,2 milliards d’euros de l’offre suédoise retenue. Des documents budgétaires du ministère de la Défense colombien inscrivent ce contrat dans le renforcement de la défense aérienne stratégique du pays.

Saab a de son côté promis des retombées industrielles substantielles : l’ouverture d’un centre de maintenance, le lancement de projets d’innovation et la création d’emplois, sans que leur nombre ne soit précisé.

Cette décision contraste avec les déclarations antérieures du président Gustavo Petro, qui avait affirmé publiquement ne pas vouloir investir dans de nouveaux avions de combat. Reste à savoir comment ces dépenses militaires seront compensées par des investissements destinés aux populations les plus pauvres, à travers des projets comme la construction d’usines de panneaux solaires ou des systèmes d’accès à l’eau potable.

Pour Dassault Aviation, la perte de ce marché colombien constitue un coup dur pour l’image de l’industrie militaire française. Elle s’ajoute à l’échec du contrat du siècle avec l’Australie, le contrat de sous-marins estimé à environ 32,3 milliards d’euros.

Le Rafale continue pourtant de trouver preneur ailleurs. En avril 2025, l’Inde a conclu un accord avec la France pour la livraison de 26 Rafale destinés à sa marine, un accord qui s’ajoute aux 36 appareils déjà livrés à l’armée indienne. Un contrat supplémentaire portant sur 40 avions reste en discussion avec New Delhi.

Depuis sa mise en service, plus de 500 exemplaires du Rafale ont été produits et vendus, dont 234 pour la France et 273 pour l’export international.