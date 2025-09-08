La France surendettée, mais ses habitants épargnent plus que les Allemands : un paradoxe inquiétant

Le paysage économique en France évolue : le taux d’épargne financière des Français a atteint un niveau jamais vu, dépassant pour la première fois celui de leurs voisins allemands depuis la fin de l’an 2000. Dans une situation économique et politique incertaine, cette évolution soulève des questions sur l’avenir financier du pays et ses répercussions sur l’économie européenne.

Une épargne qui monte

Au premier trimestre, le taux d’épargne financière en France a atteint 10,5%, dépassant ainsi le 9,9% enregistré en Allemagne. Ce chiffre est d’autant plus marquant que l’épargne française a plus que doublé depuis 2019. Par rapport à la moyenne de la zone euro, ce taux se situe 4,4 points au-dessus, illustrant une nette volonté des ménages de faire fructifier leur argent. Philippe Crevel, économiste et président du Cercle de l’épargne, note que ce taux « a été multiplié par plus de 2 depuis 2019 ».

Si l’on élargit la vision à l’épargne globale, on constate que le taux était de 19,4% au premier trimestre, se rapprochant du 18,6% en Allemagne. Au deuxième trimestre, il a légèrement reculé à 18,9%, un niveau n’ayant pas été observé depuis 1979 (sauf pendant la période de Covid).

Pourquoi ça grimpe

Plusieurs éléments expliquent cette montée de l’épargne en France. Un climat marqué par la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, une inflation en hausse et des turbulences politiques incitent les ménages à mettre de l’argent de côté. Philippe Crevel évoque notamment que les Français s’attendent à « des hausses d’impôts et d’éventuelles difficultés financières » en raison de la réforme de l’épargne.

Par ailleurs, le vieillissement de la population joue un rôle important dans ce phénomène. En effet, les retraités ont contribué pour deux tiers à l’augmentation du taux d’épargne ces deux dernières années. Ce comportement s’explique par une tendance des plus âgés à économiser davantage. Ajoutez à cela la hausse des taux d’intérêt due à l’inflation qui encourage à faire fructifier les intérêts plutôt qu’à les dépenser immédiatement.

Comparer avec l’Allemagne

L’Allemagne est souvent vue comme un pays économe, et son patrimoine financier reste supérieur à celui de la France avec plus de 9.000 milliards d’euros. Toutefois, en France, la part de personnes propriétaires est plus élevée (56% contre 44,5% en Allemagne), ce qui influence les capacités d’épargne dans chaque pays.

Les inquiétudes économiques sont plus marquées en Allemagne, où le vieillissement de la population est avancé et les retraites moins généreuses. Philippe Crevel observe que cela laisse « plus de disponibilités pour l’épargne financière outre-Rhin », tout en notant des « craintes de faillites beaucoup plus marquées » chez nos voisins.

Quelles retombées sur l’économie

Une épargne en hausse peut avoir plusieurs conséquences. D’une part, elle pourrait refroidir la croissance en limitant la consommation immédiate des ménages et contribuer à gonfler le déficit public. D’autre part, un bon niveau d’épargne peut aider à financer de futurs investissements et rassurer les marchés financiers en période d’instabilité politique et économique.

Philippe Crevel avertit toutefois que cette hausse peut être « inquiétante car elle traduit la méfiance des Français » face à la protection de l’épargne.