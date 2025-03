La proposition de François Bayrou qui inquiète les Français : « Il y a une chose que l’on n’a pas… »

La réforme de l’épargne lancée par François Bayrou fait parler d’elle en France. Dans une période économique assez tendue, ce nouveau projet veut augmenter les impôts sur l’épargne pour réduire le déficit public, ce qui pourrait bien changer la donne pour les épargnants français et leur pouvoir d’achat.

Les produits d’épargne impactés

Les livrets réglementés, comme le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), sont en première ligne dans cette réforme. On vise également les contrats d’assurance-vie (notamment ceux de plus de huit ans) et les Comptes d’Épargne Logement (PEL et CEL), qui verront leur fiscalité renforcée. Notez que 68% des Français détiennent un Livret A.

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) va passer de 30% à 33%, en lien avec le barème fiscal révisé. Par ailleurs, il y aura une révision à la baisse des taux des livrets réglementés prévue pour juillet 2025, avec un taux plancher fixé à 1,5% pour le Livret A.

Conséquences économiques et sociales

Cette réforme pourrait peser lourd sur les épargnants modestes, en accentuant les inégalités sociales existantes. Le rendement net des épargnants pourrait baisser de 15% à 20%, ce qui risque de grignoter leur pouvoir d’achat. Par ailleurs, cela soulève des questions sur la relation entre l’État et l’épargne individuelle.

Il y a aussi le risque que certains investisseurs déplacent leurs capitaux vers des pays voisins, comme le Luxembourg ou la Belgique. Face à ces inquiétudes, des mouvements citoyens demandent déjà un référendum pour s’opposer à cette réforme.

Outils et stratégies alternatives

Pour aider les épargnants à s’y retrouver dans ce nouveau paysage fiscal, plusieurs outils sont à disposition. On peut notamment utiliser le calculateur fiscal de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ainsi que le module « Mon Épargne en 2025 » proposé par Bercy pour guider les décisions financières. L’application mobile Bankizy permet aussi de comparer différents placements.

Diversifier ses investissements reste une démarche intéressante pour optimiser son épargne. Investir dans les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) avec un rendement moyen de 4,5%, dans des ETFs (Exchange Traded Funds) ou encore dans le crowdfunding (avec des rendements pouvant atteindre 8% annuels) se présente comme des alternatives à considérer.

Pour que cette réforme soit adoptée, il faudra convaincre non seulement les parlementaires mais aussi l’opinion publique. Certaines mesures pourraient entrer en vigueur dès 2026, tandis que d’autres débuteront dès janvier 2025 avec l’application du nouveau PFU à 33%.

En parallèle des changements sur l’épargne, d’autres mesures fiscales sont envisagées, comme une hausse significative de la taxe sur les billets d’avion pour financer la transition écologique, ou encore une surtaxe exceptionnelle pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.