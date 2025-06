Le taux du livret A va (encore) baisser au 1er août

En mai 2025, les livrets d’épargne, surtout le Livret A, ont retrouvé leur popularité auprès des Français. Avec une collecte nette dépassant les retraits de 1,22 milliard d’euros, ce produit d’épargne réglementée continue de jouer un rôle fondamental dans la gestion financière des ménages. Par ailleurs, les prochaines variations des taux d’intérêt font naître de vraies interrogations sur l’avenir de ces placements traditionnels et les prévisions économiques associées.

Le livret A : le must de l’épargne

Avec environ 56 millions de Français qui possèdent un Livret A, ça en dit long sur sa popularité. Ce livret permet de déposer de l’argent, accessible en tout temps, et bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de prélèvements sociaux. Le plafond est fixé à 22 950 euros et le dispositif contribue au financement de projets d’intérêt public. Par contre, le taux de rémunération est passé de 3 % à 2,4 % en février 2025, et on prévoit qu’il ira tomber entre 1,5 % et 1,7 % dès le mois d’août 2025.

À la fin de mai, l’encours total du Livret A dépassait les 445,3 milliards d’euros, reflétant la confiance des épargnants malgré l’impact sur l’épargne des récentes annonces.

Les autres livrets : du LDDS au LEP

Les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont eux aussi progressé, avec une collecte nette de 660 millions d’euros en mai 2025. Leur plafond, fixé à 12 000 euros, les rend abordables pour un large public désireux d’investir dans des projets durables.

Par contre, le Livret d’épargne populaire (LEP) a vu son montant total chuter de 1,19 milliard d’euros durant le même mois. Ce recul s’explique en partie par les fermetures annuelles opérées par les banques quand les détenteurs dépassent le plafond des ressources autorisé. Philippe Crevel, du Cercle de l’Épargne, indique qu’un taux de 2,5 % pourrait être adopté pour le LEP dès août 2025.

Comparaison avec d’autres placements financiers

Les livrets comme le Livret A et le LDDS se retrouvent en concurrence avec les fonds en euros liés aux assurances-vie. Ces derniers, qui garantissent le capital, sont souvent privilégiés pour des projets à court terme grâce à un taux net légèrement supérieur. L’assurance-vie est quant à elle conseillée pour des horizons juchés jusqu’à trente ans.

Le taux du Livret A se fixe en fonction de l’inflation et des taux interbancaires déterminés par la Banque centrale européenne (BCE). Ce taux, revu chaque année en février et en août, pourrait bien modifier l’attraction du Livret A face aux autres solutions disponibles.

Vue d’ensemble économique et perspectives

Au premier trimestre 2025, le taux d’épargne des Français a atteint un record de 18,8 %, ce qui risque de freiner la consommation intérieure et de ralentir la croissance économique. Valentine Demaison déclare, en toute franchise, que « les Français sont de bons épargnants mais de piètres investisseurs ». Cela montre bien qu’il serait intéressant d’explorer d’autres options d’investissement au-delà du Livret A.

Si le taux du Livret A chute à 1,7 % dès août 2025, les épargnants pourraient voir leurs gains mensuels réduits, avec des intérêts d’environ 32,50 euros pour un livret rempli.