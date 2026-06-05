La NASA fera voler le X-59 QueSST en juin : cet avion supersonique reliera Londres à New York en 3 heures seulement

L’industrie aéronautique se prépare à un tournant historique avec le vol inaugural du X-59 QueSST, prévu pour juin 2026 aux États-Unis. Développé par la NASA et Lockheed Martin, cet avion promet de bouleverser le transport supersonique de passagers en permettant de franchir le mur du son sans le bang supersonique traditionnel. Cette avancée est majeure, tant pour les possibilités de voyage que pour la réglementation du bruit aérien.

Une technologie qui change la donne

Le projet vise à prouver qu’il est possible de voler à des vitesses supersoniques tout en limitant fortement les nuisances sonores. La mission, baptisée « Low-Boom Flight Demonstration », collecte des données sur la perception du bruit par les communautés civiles. Ces éléments seront partagés avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) pour orienter des règles basées sur le bruit plutôt que sur la vitesse.

Le X-59, long de 30 m avec une envergure de 9 m, a un nez très étiré qui représente un tiers de la longueur de l’appareil. Cette configuration empêche la fusion des ondes de choc, transformant le double bang supersonique en un son discret, comparable à la fermeture d’une portière de voiture. Avec une altitude de croisière opérationnelle de 16 800 m et une vitesse de Mach 1,4 (1 488 km/h), le X-59 veut diviser par deux les temps de vol transcontinentaux.

Un tournant pour l’aviation

Les essais à venir comprendront des survols de plusieurs villes américaines choisies pour mesurer les réactions du public. Cinq avions de recherche de la NASA participeront à la cartographie atmosphérique, et les données recueillies serviront à optimiser les effets sur l’environnement du projet.

Le X-59 joue aussi un rôle stratégique pour relancer le transport supersonique de passagers, un objectif retardé depuis l’arrêt définitif du Concorde en 2003, similaire à celui du jet hypersonique développé par JAXA.

Techniques et collaborations

Le développement du X-59 repose sur un partenariat entre des acteurs majeurs de l’aéronautique : Lockheed Martin, NASA, General Electric et Skunk Works, où l’appareil est assemblé à Palmdale, Californie. Sur le plan réglementaire, l’approche a été encadrée, notamment par un décret signé par Donald Trump demandant à la FAA de réexaminer l’interdiction de survols supersoniques longtemps en vigueur au-dessus du territoire américain.

Le programme X-59 QueSST, avec son fuselage effilé et ses moteurs placés pour réduire le bruit au sol, représente une avancée majeure en ingénierie aérospatiale. Le système de Vision Externe (XVS), qui compense l’absence de pare-brise frontal, illustre bien l’innovation appliquée à ce projet.