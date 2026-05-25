Ce jet hypersonique promet Tokyo à Los Angeles en 2 heures : deux fois plus rapide que le Concorde, et les ingénieurs visent un premier vol avant 2040

Un nouveau pas pour le transport aérien ultra-rapide pourrait bientôt voir le jour : un avion japonais capable d’atteindre des vitesses hypersoniques. Ce projet ambitieux, qui vise à relier des villes comme Tokyo et Los Angeles en seulement deux heures, n’est plus une simple idée lointaine mais devient une possibilité concrète pour les prochaines décennies. Selon le média 20 minutes, le calendrier pourrait viser l’année 2040, rapprochant l’éventualité de vols ultra-rapides.

Ce que peut faire l’hypersonique

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), en collaboration avec trois universités, planche sur un avion supersonique de nouvelle génération. Le prototype de moteur testé a atteint une vitesse simulée de Mach 5, soit environ 5 400 km/h, ce qui représente deux fois plus vite que le Concorde. Pour rappel, le Concorde volait à Mach 2, soit environ 2 400 km/h, à une altitude de croisière de 9 à 12 km.

Le test s’est déroulé à une altitude de 25 km, où le prototype a montré qu’il pouvait supporter des températures allant jusqu’à 1 000 °C. Cette chaleur extrême vient du frottement de l’air et pose de gros défis : il faut concevoir le moteur et la structure de l’avion de façon intégrée pour que l’ensemble tienne le coup dans ces conditions de vol.

Japan just tested a Mach 5 engine that could one day fly Tokyo to LA in 2 hours. Waseda + JAXA say the hypersonic ramjet ran successfully in simulated flight conditions. Cruising at 25 km altitude and 5,400 km/h, passenger travel could get wild by the 2040s.#JAXA pic.twitter.com/Y94nM5HHpR — IFPHR(国際人権保護組織) (@IFPHR1) May 19, 2026

Des essais qui rassurent

Les premiers essais menés par JAXA et rapportés par le quotidien The Mainichi ont été qualifiés de « concluants ». Le prototype, de petite taille (mesurant seulement 2 m), a presque répondu à toutes les attentes sur le plan thermique, ce qui est un signe encourageant pour la suite. Reste que cette étape est préliminaire : il faudra intégrer le prototype à une fusée-sonde pour atteindre réellement Mach 5 et tester un appareil à l’échelle.

L’équipe de développement doit maintenant procéder à toute une série d’ajustements après chaque essai, avant de passer à la conception d’un véritable avion habitable. L’objectif est que cet appareil réponde aux normes de sécurité et soit prêt pour le transport de passagers d’ici 2040.

Et après ? l’avenir du transport rapide

Le projet dépasse la simple prouesse technique : il pourrait transformer le transport aérien en proposant des « vols court-courrier » entre des destinations lointaines, en ramenant des trajets de 10 heures à seulement 2 heures. Malgré l’enthousiasme suscité par ces premières avancées, le chemin vers un service commercial régulier reste semé d’obstacles.

Les défis techniques, comme l’intégration complexe du moteur et la conception d’une structure capable de supporter des températures très élevées, sont toujours là. De plus, des normes strictes de sécurité aérienne devront être respectées avant toute mise sur le marché. Néanmoins, l’idée excite déjà les voyageurs fréquents et ceux en quête de nouvelles expériences de vol.