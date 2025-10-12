La République pervertie: Essai sur la démagogie comme système

“Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle.” — Emmanuel Kant



La Ve République ne chancelle pas sous le poids de ses institutions, mais sous celui de sa propre perversion morale. La politique s’est dissoute dans la communication, la démocratie dans la démagogie. Le pouvoir ne gouverne plus : il se conserve. À force de promettre pour plaire, il a cessé d’agir pour le bien. Ce n’est plus la République du devoir, mais celle de l’apparence.

Le règne de l’apparence : quand la politique se dérobe au réel

La Ve République ne souffre pas d’une crise institutionnelle, mais d’une crise morale. Ce n’est pas la Constitution qui s’effrite, mais la conscience de ceux qui la servent. Nous avons cessé de croire au réel pour ne plus croire qu’à son image. Le politique n’agit plus : il se raconte. Le pouvoir n’exerce plus l’autorité, il en simule les signes. Dans cet univers saturé de communication, gouverner revient à entretenir le récit d’un commandement plus qu’à l’exercer. Les décisions ne sont plus évaluées à leur efficacité, mais à leur effet médiatique. L’action devient performance, la réforme devient storytelling. C’est ce que Debord et Baudrillard avaient entrevu : la politique est devenue une dramaturgie du simulacre, où la représentation a remplacé la réalité. Cette République des apparences vit sous le règne du verbe. On ne tranche plus : on explique. On ne décide plus : on commente. Les gouvernants administrent des émotions collectives plutôt qu’ils ne conduisent le pays. Dans cet espace d’illusions, le courage paraît brutal, la vérité blessante, et la responsabilité obsolète. Ainsi s’installe un pouvoir sans substance, qui se nourrit du bruit qu’il produit.

Le système de la démagogie : la République des rentes et du risque zéro

La démagogie n’est plus une dérive : c’est un système. Elle constitue aujourd’hui la logique interne de la démocratie représentative. Ce système repose sur une mécanique simple et redoutable : pour garder le pouvoir, il faut séduire ; pour séduire, il faut promettre ; et pour promettre, il faut renoncer à la vérité. Les partis sont devenus des organisations de conservation. Leur but n’est plus de transformer le pays, mais de se maintenir en place. Ceux qui occupent les fonctions de pouvoir ne cherchent pas à servir, mais à durer. Et pour durer, il faut flatter le peuple, lui dire ce qu’il veut entendre : que les lendemains chanteront sans effort, que les difficultés s’effaceront sans douleur, que tout est possible sans contrepartie. Ainsi naît la démagogie douce : celle qui rassure, apaise et endort. On ne promet plus la grandeur, mais le confort. On désigne des coupables plutôt que des solutions : les riches, les puissants, les autres. Faire payer les riches devient la version contemporaine de l’expiation politique : une manière commode de feindre la justice sans s’attaquer aux vraies causes du déclin. Mais la démagogie ne prospère que dans les systèmes figés. La République s’est transformée en un entrelacs de rentes : rentes de fonctionnaires, rentes administratives, rentes politiques. Chaque poste devient un bastion, chaque statut une forteresse. L’administration, devenue fin en soi, oppose au changement l’argument définitif de l’impossibilité. À cela s’ajoute le mal propre aux sociétés riches : la peur du risque. Nous avons fait du principe de précaution le contraire du principe de responsabilité. La norme remplace la volonté, la procédure supplante le courage. Une société qui refuse le risque finit par refuser la liberté. En voulant se protéger de tout, elle s’empêche de grandir. Et la France, aujourd’hui, ressemble à cette société saturée de sécurité où plus rien ne peut advenir, car tout changement menace l’ordre établi.

Le retour au devoir : refonder la République morale

La politique ne se juge pas à son succès, mais à sa droiture. C’est ici que réside la déontologie du pouvoir, au sens kantien du terme : agir non pour plaire, mais parce qu’il est juste d’agir. Or notre République, en confondant l’efficacité avec la communication, a perdu cette boussole morale. Le renoncement à la réforme des retraites comme la mise en place d’une “taxe Zucman” en sont deux symptômes : dans le premier cas, on renonce à la vérité pour ménager des alliances ; dans le second, on renonce à la raison pour flatter la foule. Dans les deux cas, c’est le devoir qu’on sacrifie sur l’autel de la démagogie. Ce renoncement révèle une crise plus profonde : la disparition du sens moral dans la décision publique. La vertu, disait Montesquieu, est le principe de la République. Non pas la vertu au sens moraliste, mais la fidélité à l’intérêt général. Or celui-ci suppose le courage de dire non, le courage de déplaire, le courage de gouverner pour le long terme. Quand l’action n’obéit plus au devoir, mais au calcul, la République cesse d’être morale — et devient seulement habile. Redonner à la politique sa dignité, c’est rendre au devoir sa primauté. La vérité avant la promesse. La décision avant la mise en scène. La responsabilité avant le pouvoir. Kant rappelait que la liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut, mais à vouloir ce que l’on doit. C’est cette liberté-là, exigeante et morale, que la République a perdue — et qu’il lui faut retrouver si elle veut encore être à la hauteur de son nom.