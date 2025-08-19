La surprise de la rentrée signée Bouygues : une offre Bbox qui change tout

Bouygues Telecom, l’un des grands noms des télécoms en France, lance sa toute nouvelle offre Bbox rentrée. Avec des caractéristiques techniques pointues et un prix très attractif, elle s’adresse aux foyers en quête d’une connexion Internet fiable et performante. À l’ère où la demande de connectivité explose, cette offre tombe vraiment au bon moment.

Une tarification avantageuse

La Bbox rentrée coûte 28,99 €/mois pendant un an, avec un engagement sur 12 mois. Après cette période, le tarif reste le même pour les clients ayant un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus (hors forfaits B&YOU) ; sinon, le prix grimpe à 35,99 €/mois. Cette manière de faire permet à Bouygues Telecom de fidéliser ses clients mobiles tout en séduisant de nouveaux abonnés, une stratégie commerciale également adoptée par d’autres opérateurs.

De plus, grâce à la remise B.iG, les abonnés mobiles éligibles peuvent conserver le tarif initial après l’engagement. C’est une façon pour le fournisseur de montrer qu’il souhaite offrir des solutions avantageuses à ceux qui lui font confiance.

Des performances techniques impressionnantes

L’offre se distingue également par ses débits de folie : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Ces vitesses assurent une expérience fluide, même dans les foyers avec plusieurs équipements connectés. Le modem, équipé du WiFi 6 intelligent, adapte automatiquement les fréquences pour tirer le meilleur parti de la connexion.

Le décodeur TV inclus donne accès à plus de 180 chaînes, avec une qualité 4K pour un rendu visuel optimal. En prime, l’enregistreur TV permet de stocker jusqu’à 100 heures de programmes à regarder en différé. Les plateformes de streaming comme YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Canal+ sont aussi directement accessibles via cette offre.

La téléphonie fixe et les petits plus

L’offre comprend également la téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes et mobiles en France ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. C’est un avantage non négligeable pour ceux qui souhaitent rester en contact avec leurs proches à l’étranger sans frais supplémentaires.

Pour faciliter l’adoption de cette offre, Bouygues Telecom propose l’installation gratuite de la fibre optique et rembourse jusqu’à 50 € pour couvrir les frais de résiliation du précédent fournisseur. Ces démarches simples visent à attirer de nouveaux clients.

Un positionnement dans un marché très concurrentiel

Face à des concurrents comme Orange, avec sa Livebox Fibre à 29,99 €/mois puis 42,99 €/mois après un an, ou Free avec sa Freebox Pop (sans engagement initial au même tarif, qui passe ensuite à 39,99 €/mois), Bouygues Telecom se démarque avec son WiFi 6 intelligent et ses nombreux services inclus.

Même si certaines offres concurrentes misent sur le WiFi 7 et proposent encore plus de chaînes TV, la Bbox rentrée mise sur un joli compromis entre performance technique et tarif accessible. Ce mélange pourrait séduire ceux qui veulent une offre complète sans exploser leur budget mensuel.

Avec cette offre Bbox rentrée, Bouygues Telecom consolide sa position sur le marché français des télécoms, en proposant une alliance séduisante entre technologie avancée et économies. Pour tous ceux qui veulent booster leur connectivité à la maison tout en profitant d’un large éventail de services multimédias, cette offre gratuite vaut vraiment le détour.