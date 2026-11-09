Le gouvernement penche pour une revalorisation anticipée du SMIC

Pourquoi le gouvernement français a-t-il choisi une revalorisation du SMIC limitée à 22 euros nets, anticipée au 1er décembre 2026 ? Cette décision devrait être présentée ce lundi lors de la conférence sociale à Matignon, selon BFMTV. Le salaire minimum passera ainsi de 1 477,93 euros nets actuels à plus de 1 500 euros nets, soit une hausse minimale qui suscite les critiques syndicales.

La stratégie gouvernementale : anticipation plutôt qu’augmentation massive

Le Premier ministre Sébastien Lecornu mise sur le calendrier pour répondre aux tensions sociales. Plutôt que d’accorder une hausse substantielle du SMIC, l’exécutif privilégie une revalorisation anticipée, un mois avant l’échéance habituelle de janvier. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a confirmé cette orientation le 6 novembre sur TF1, affirmant qu’il remettrait « une copie finale pour réenclencher la dynamique salariale sur le SMIC et au-delà ».

Décembre 2026 au lieu de janvier 2027 : un calendrier accéléré

L’anticipation d’un mois constitue le premier levier actionné par le gouvernement. Normalement, la revalorisation automatique du SMIC intervient chaque 1er janvier en fonction de l’inflation constatée. En avançant cette hausse au 1er décembre 2026, l’exécutif affiche une réactivité face à la mobilisation sociale, notamment celle des lycéens et étudiants qui manifestent régulièrement depuis plusieurs semaines. Toutefois, Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, qualifie l’opération de « plaisanterie », soulignant que « si le SMIC passe automatiquement en janvier avec l’inflation à 1 495 euros net, le coup de pouce ne jouerait que pour cinq euros, même pas de quoi s’acheter un sandwich ».

22 euros nets : une hausse modérée pour limiter l’impact économique

Le montant retenu par le gouvernement illustre un arbitrage serré. Porter le SMIC à plus de 1 500 euros nets représente une augmentation minimale de 22,07 euros par rapport aux 1 477,93 euros actuels. Cette somme reste dérisoire face aux revendications syndicales : la CFDT réclame 100 euros supplémentaires, tandis que la CGT exige environ 150 euros nets, soit 10 % du salaire minimum. Depuis juin 2026, date de la dernière revalorisation (+2,41 %), l’inflation a continué de peser sur le pouvoir d’achat des deux millions de salariés rémunérés au SMIC.

Les leviers : exonérations patronales et négociations sociales

Pour rendre acceptable cette hausse limitée, le gouvernement déploierait deux dispositifs complémentaires destinés à ménager les entreprises tout en dynamisant les salaires au-delà du minimum légal.

Pourquoi les exonérations de cotisations ?

Le décret Guedj devrait être publié dans les prochains jours. Ce texte vise à élargir les exonérations de cotisations patronales pour les employeurs qui versent le SMIC. L’objectif : compenser le coût de la revalorisation pour les petites et moyennes entreprises, particulièrement sensibles aux variations du salaire minimum. Le patronat, représenté par le Medef, refuse toute augmentation sans allègement fiscal correspondant. Un second décret sur la transparence des aides publiques accompagnera cette mesure, obligeant les entreprises bénéficiaires à justifier l’usage des subventions reçues.

Les négociations annuelles : comment compenser la hausse limitée

Le gouvernement compte sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) et les négociations flash dans les branches professionnelles pour relancer la dynamique salariale. Actuellement, 69 branches affichent des minima conventionnels inférieurs au SMIC, une anomalie que l’exécutif souhaite corriger. En exigeant des entreprises des engagements salariaux forts, notamment via ces négociations accélérées, le ministre du Travail espère que les hausses se diffuseront dans l’ensemble de la grille salariale, au-delà des seuls smicards.

Le calcul gouvernemental : 230 000 emplois en jeu

Jean-Pierre Farandou a publiquement justifié la modération de la hausse en invoquant le risque pour l’emploi. Selon ses déclarations rapportées par le magazine Challenges, porter le SMIC à 1 700 euros nets, comme le souhaitent certains syndicats, « détruirait plus de 230 000 emplois ». Le ministre affirme qu’il ne proposera « pas de mesure qui nuirait à l’emploi ». Cette projection s’appuie sur des études économiques montrant qu’une hausse brutale du coût du travail pèse sur les entreprises à faible marge, particulièrement dans les secteurs du commerce, de la restauration et des services à la personne.

Le différentiel entre l’offre gouvernementale et les revendications syndicales reste considérable. La CFDT, organisation réformiste, demande 100 euros nets supplémentaires, soit un SMIC à 1 578 euros nets. La CGT, plus radicale, réclame 150 euros de plus, portant le salaire minimum à environ 1 628 euros nets. L’écart représente respectivement 78 et 128 euros par rapport aux 22 euros proposés. Laurent Escure, secrétaire national de l’Unsa, critique la stratégie de segmentation du gouvernement : « En segmentant ses réponses au mouvement social entre salariés et lycéens ou entre secteurs privé et public, le Premier ministre se prive d’un effet de souffle et prend le risque que le mouvement social s’installe dans la durée. »

Depuis 2017, le SMIC brut a progressé de 28 %, passant de 1 480,27 euros à 1 867,02 euros bruts mensuels. Malgré cette évolution, les organisations syndicales jugent insuffisant le rythme d’augmentation face à l’inflation cumulée et aux hausses de prix, notamment des carburants suite aux tensions géopolitiques. Une intersyndicale rassemblant organisations lycéennes, étudiantes et d’enseignants a appelé à une nouvelle journée de manifestations le mardi 10 novembre, au lendemain de la conférence sociale.