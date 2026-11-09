Cette mère de famille fait ses courses « à l’envers » depuis 2 ans : elle économise 700 € par an, les caissières ont remarqué

Faire ses courses à l’envers pour économiser près de 700 euros par an sur son budget alimentaire : c’est la promesse d’une méthode venue du Royaume-Uni, popularisée en 2026 par la blogueuse britannique Lauren Thorpe, cité par Presse Citron. Baptisée backwards shopping, cette tactique inverse l’ordre classique des courses et commence à circuler du côté des foyers français en quête d’économies.

Inverser l’ordre des étapes

Le principe tient en une idée simple : faire exactement l’inverse de ce que font la plupart des ménages. Au lieu de choisir ses recettes de la semaine puis de filer au supermarché acheter les ingrédients manquants, on part d’abord de ce qu’on a déjà chez soi.

Concrètement, la méthode se déroule en quatre étapes. D’abord, un inventaire précis des placards, du frigo et du congélateur. Ensuite, un passage en revue des dates de péremption pour repérer ce qui doit être consommé rapidement. Vient alors la construction des menus de la semaine, à partir des stocks existants plutôt que des envies du moment. Dernière étape : une liste de courses réduite aux seuls compléments vraiment indispensables.

L’objectif est de se rendre au magasin en évitant tout achat superflu, celui qui fait gonfler la facture sans qu’on s’en rende compte.

Lauren Thorpe affirme économiser en moyenne près de 600 livres sterling par an grâce à cette méthode, soit un peu moins de 700 euros. Un gain qui s’explique, selon elle, par plusieurs effets cumulés : moins de doublons achetés au cas où, moins de produits oubliés au fond du frigo, et moins d’aliments encore consommables jetés à la poubelle.

Des experts en consommation, cités par le site Journal des Femmes, estiment eux aussi que cette tactique peut alléger la note des clients.

La technique a aussi une vertu annexe : réduire le gaspillage alimentaire. Un Français jette en moyenne 61 kg de déchets alimentaires par an à domicile, dont 19 kg sont encore comestibles au moment d’être mis à la poubelle, selon des données de l’Insee et du ministère de la Transition écologique.

Reste que la méthode n’a rien de magique sans discipline. Elle suppose de prendre le temps, chaque semaine, de vider ses placards du regard avant de penser à ce qu’on va manger, un réflexe qui demande de rompre avec une habitude bien ancrée : celle de décider d’abord le menu, puis de courir faire les courses.