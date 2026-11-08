Teleperformance : malgré les turbulences, des fondamentaux financiers qui résistent

La révision des perspectives de chiffre d’affaires de Teleperformance a provoqué une correction boursière vendredi 6 novembre. Pourtant, le groupe français maintient ses objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie, dans un secteur confronté à une profonde transformation technologique.

La réaction des marchés était redoutée. Au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, Teleperformance, désormais connu sous le nom de TP, a perdu 15,3 % à la Bourse de Paris, clôturant à 68,44 euros. Une correction qui traduit certaines interrogations des investisseurs sur les perspectives du leader mondial des services externalisés.Le groupe anticipe désormais un recul de son chiffre d’affaires annuel de 1,5 % à 2,5 % à données comparables, contre une précédente prévision de croissance comprise entre 0 % et 2 %. Au troisième trimestre, ses revenus ont atteint 2,53 milliards d’euros, en baisse organique de 1,2 %. Cette dégradation reflète notamment la contraction des activités de modération de contenus, regroupées sous l’appellation Trust & Safety. Elle ne s’accompagne toutefois pas d’une révision des objectifs de rentabilité et de trésorerie.

Une génération de trésorerie préservée

C’est l’un des enseignements de la publication des résultats trimestriels le 5 novembre. Malgré les difficultés commerciales, TP confirme son objectif de marge d’EBITA récurrente autour de 14,6 % pour 2026. Cette résistance financière a été soulignée dans une analyse reprise par Boursorama, qui relève le maintien des objectifs de rentabilité et de trésorerie malgré la révision des prévisions commerciales. Le groupe conserve ainsi son objectif de cash-flow net disponible compris entre 800 et 850 millions d’euros, hors décaissements non récurrents. Dans une industrie fortement consommatrice de main-d’œuvre, la capacité à adapter les coûts aux volumes constitue un déterminant essentiel de la performance financière.

Un secteur sous pression, au-delà de Teleperformance

Les difficultés actuelles ne concernent pas uniquement TP. Son concurrent américain Concentrix a également enregistré un recul de son activité au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires en baisse de 0,5 % à taux de change constants. Concentrix a par ailleurs comptabilisé une dépréciation de goodwill de 1,05 milliard de dollars, sans conséquence immédiate sur sa trésorerie. Un ajustement comptable qui illustre les interrogations sur la valeur future des activités traditionnelles du secteur.Dans ce contexte, TP conserve des points d’appui. Hors Trust & Safety, son chiffre d’affaires a progressé de 2 % à données comparables au troisième trimestre, témoignant d’une dynamique plus favorable dans le reste de son portefeuille. Le groupe poursuit également ses restructurations, avec des économies annualisées attendues de 150 à 170 millions d’euros, destinées à renforcer sa compétitivité.

L’intelligence artificielle, prochain moteur de transformation

La principale interrogation concerne désormais la capacité des nouveaux services à compenser le recul de certaines activités historiques. L’intelligence artificielle représente simultanément un facteur de disruption et un relais potentiel de croissance. TP développe notamment des solutions combinant automatisation, expertise humaine et supervision des systèmes d’IA. La trajectoire reste à confirmer. Le groupe prévoit d’actualiser ses objectifs financiers pour 2028 au premier semestre 2027.D’ici là, la génération de trésorerie, l’exécution des économies et la progression des nouveaux services constitueront les principaux indicateurs à surveiller. Si la correction boursière traduit des incertitudes, elle ne doit cependant pas occulter la capacité bénéficiaire et les ressources financières dont dispose encore Teleperformance pour conduire sa transformation.