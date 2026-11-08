Cabinet comptable à Paris : missions, obligations et critères de choix

Du cabinet de quartier au cabinet en ligne, l’organisation varie beaucoup d’un cabinet d’expertise comptable à l’autre. Pour le dirigeant d’une TPE ou d’une PME parisienne, la difficulté tient moins au nombre d’interlocuteurs possibles qu’à leur comparaison. Quelles missions confier, quelles obligations votre entreprise doit-elle respecter, et sur quels éléments fonder votre décision ?

Les missions d’un cabinet d’expertise comptable

Un cabinet d’expertise comptable exerce une profession réglementée, ce qui suppose une inscription au tableau régional de l’Ordre des experts-comptables. L’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 décrit ses principales missions :

tenir, centraliser, arrêter et redresser la comptabilité de l’entreprise ;

attester la régularité et la sincérité des comptes ;

organiser la comptabilité et analyser la situation économique, juridique et financière de l’entreprise ;

accompagner la création d’entreprise sous ses aspects comptables, économiques et financiers.

Le recours à un cabinet reste un choix, puisqu’une société peut tenir elle-même sa comptabilité. Si elle la confie à un professionnel, elle doit en revanche s’adresser à un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre.

Pour une TPE parisienne, ce professionnel peut aussi bien être un cabinet installé dans son quartier qu’un cabinet en ligne. LS Compta, cabinet d’expertise comptable en ligne inscrit au tableau de l’Ordre, exerce ainsi comme cabinet comptable à Paris et à Bordeaux.

Des obligations comptables qui dépendent de la forme de l’entreprise

Une société commerciale, comme une SARL ou une SAS, enregistre de manière chronologique les mouvements qui affectent son patrimoine et contrôle la valeur de ses actifs et passifs par un inventaire, au maximum tous les 12 mois.

Ses obligations comptables comprennent aussi l’établissement de comptes annuels, composés d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. Selon la taille de la société, l’annexe peut être abrégée, voire ne pas être exigée. Pour une SARL, une SAS ou leurs versions unipersonnelles, les comptes approuvés sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation, ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique.

Les documents comptables et les pièces justificatives d’une société se conservent au moins 10 ans à partir de la clôture de l’exercice.

Le micro-entrepreneur relève quant à lui d’une comptabilité allégée. Il tient un livre des recettes encaissées et, pour une activité de vente ou d’hébergement, un registre des achats. Il effectue aussi une déclaration de chiffre d’affaires (URL interne à intégrer : <a href= »https://www.journaldeleconomie.fr/micro-entrepreneurs-au-versement-liberatoire-pourquoi-les-impots-exigent-une-declaration-de-ca-en-2026-alors-que-vous-avez-deja-tout-paye/ »>déclaration de chiffre d’affaires</a>) mensuelle ou trimestrielle, selon le rythme choisi au démarrage de son activité.

Cabinet de proximité ou cabinet en ligne : deux organisations

Le cabinet de proximité reçoit ses clients dans ses locaux, ce qui facilite les rendez-vous réguliers en face à face. Le cabinet en ligne s’appuie sur un logiciel partagé, par lequel vous transmettez vos pièces de façon dématérialisée avant d’échanger avec votre interlocuteur à distance.

LS Compta illustre ce second modèle. Ce cabinet d’expertise comptable en ligne suit la comptabilité de ses clients depuis ses équipes internes de Paris et de Bordeaux, sans externaliser aucune mission. Chaque dirigeant échange avec un comptable dédié, salarié du cabinet en France, qui lui répond sous 48 heures au maximum. Le logiciel Pennylane, inclus dans toutes les formules la 1ère année, donne en outre accès à la comptabilité en temps réel.

Les deux modèles obéissent aux mêmes règles d’exercice, à commencer par l’inscription au tableau de l’Ordre et la signature d’une lettre de mission. La différence porte sur l’organisation du suivi. Votre préférence dépendra de plusieurs facteurs : le volume de pièces à traiter, votre besoin de rencontres physiques et votre aisance avec les outils numériques.

Les critères de choix d’un cabinet comptable à Paris

Avant de confier vos comptes à un cabinet comptable à Paris, plusieurs vérifications peuvent être menées :

l’inscription du cabinet au tableau de l’Ordre ;

le périmètre exact de la lettre de mission ;

; la connaissance de votre secteur et de votre forme juridique ;

l’identité et la disponibilité de votre interlocuteur au quotidien ;

l’accompagnement proposé sur la facturation électronique (lien interne à intégrer : <a href= »https://www.journaldeleconomie.fr/facturation-electronique-la-loi-de-finances-a-triple-les-amendes-sans-prevenir-voici-ce-que-vous-risquez-concretement-des-septembre-2026/ »>facturation électronique</a>).

L’Ordre des experts-comptables publie un annuaire officiel en ligne. Sa consultation permet de vérifier que le professionnel à qui vous confiez votre comptabilité est bien un expert-comptable inscrit au tableau.

La lettre de mission, elle, est un contrat écrit qui définit la mission du cabinet et précise les droits et obligations de chacune des parties. Sa lecture attentive évite les malentendus sur ce qui est inclus dans la prestation.

À noter : toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques depuis le 1er septembre 2026. L’obligation d’émettre ces factures s’appliquera aux PME et aux micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027.

Ces critères de choix se vérifient ensuite à l’usage. La première année de collaboration permet de juger plusieurs points : les délais de réponse, la qualité des échanges et le respect du calendrier de clôture.

Bon à savoir : changer de cabinet en cours de route reste possible. LS Compta accompagne cette transition, de la lettre de reprise à la mise en place de Pennylane, en passant par la récupération du fichier des écritures comptables (FEC).