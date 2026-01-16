Le Groenland, ou l’Europe réduite à un paillasson géopolitique

Le Groenland aura eu une vertu : révéler au grand jour ce que l’Union européenne est devenue. Non pas une puissance, non pas un acteur, mais une moquette épaisse sur laquelle les empires s’essuient les pieds. Quand les États-Unis, protecteur autoproclamé du monde libre, se permettent de menacer ouvertement un territoire européen, l’Europe ne proteste pas : elle toussote. Elle ne trace pas de ligne rouge : elle publie un communiqué. Elle ne fait pas bloc : elle consulte ses services juridiques. Elle envoie quelques dizaines de soldats. Le rêve européen n’a pas été brisé par une guerre. Il est mort étouffé sous des piles de règlements.

Quand l’Europe découvre qu’elle n’est même pas chez elle

Il faut mesurer l’énormité de ce qui s’est produit. Un territoire européen, rattaché à un État membre, est placé sous pression stratégique par une puissance étrangère. Et pas n’importe laquelle : l’allié fondateur du « monde occidental ». Autrement dit, le parrain. Le chef. Celui qui était censé garantir l’intégrité du club. Et que fait l’Europe ? Elle regarde ses chaussures. Elle murmure quelques phrases vagues. Elle demande à ses diplomates de « suivre la situation ». C’est-à-dire qu’elle fait exactement ce que font les États faibles quand ils sont humiliés : elle espère que le prédateur se lassera. Le plus grotesque est là : ce n’est même pas la Russie, ni la Chine, ni une puissance hostile qui menace un bout de territoire européen. C’est Washington. Le protecteur devenu racketteur. Et l’Europe, comme un commerçant terrorisé, préfère payer en silence plutôt que d’oser dire non. Cela signifie une chose simple : l’Union européenne ne se considère pas comme souveraine. Elle se considère comme une annexe. Une zone franche géopolitique sous supervision américaine.

Une Union européenne construite pour ne jamais dire non

Le problème du Groenland n’est pas diplomatique. Il est structurel. L’Union européenne a été pensée comme une machine à dissoudre le politique. On y empile des normes, des cours de justice, des agences, des mécanismes de concertation, mais surtout pas de volonté. La souveraineté, dans l’UE, est un mot suspect. Le rapport de force, un gros mot. La dissuasion, une obscénité. On préfère les procédures. Les « dialogues ». Les « cadres multilatéraux ». Autant d’objets décoratifs qui fonctionnent parfaitement… tant que personne ne menace. Mais quand une puissance arrive et dit : « Ce territoire m’intéresse », il ne reste plus rien. Pas d’armée européenne. Pas de doctrine. Pas de capacité à sanctionner, à bloquer, à frapper économiquement. Alors que l’Europe pourrait, en théorie, faire trembler Washington en fermant son marché, en taxant ses entreprises, en attaquant le dollar. Mais cela supposerait du courage. Et le courage est une variable absente des traités européens. L’Europe est devenue une grande ONG de la mondialisation. Très forte pour moraliser. Très forte pour étouffer, au nom de la morale, les citoyens sous des milliers de règlements et normes. Totalement incapable de se défendre.

Le Groenland, ou la scène primitive de l’humiliation européenne

Le Groenland restera dans l’histoire comme le moment où l’Europe a été publiquement traitée comme ce qu’elle est devenue : un espace sous tutelle. Un territoire riche, cultivé, confortable… mais politiquement mineur. Quand un allié vous menace militairement et que vous ne répondez pas par une rupture, vous acceptez un statut. Celui de vassal. Celui de colonie de luxe. Celui d’entité qui n’a pas le droit de dire non. Le rêve européen, celui d’une Europe puissance, autonome, souveraine, vient de mourir là. Pas dans une explosion. Dans une scène de soumission feutrée. Avec des communiqués polis, des sourires crispés et des diplomates qui expliquent que « la situation est complexe ». Elle ne l’est pas. Elle est tragiquement simple : l’Europe n’existe plus politiquement. Le Groenland n’est pas un incident. C’est un révélateur. Et ce qu’il révèle est glaçant : un continent qui a tout, sauf le droit de décider de son propre destin.