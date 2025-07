Le job le plus ennuyant au monde enfin révélé : vous allez être surpris (ou pas)

Dans une société où l’on bosse en moyenne 35 heures par semaine pendant 35 à 40 ans de notre vie, opter pour un métier épanouissant est important pour garder un bon équilibre mental et physique. L’ennui au travail, ou « bore-out », peut s’avérer aussi dévastateur que le fameux « burn-out ». Cela pose la question des métiers jugés ennuyeux et de leurs effets sur notre santé mentale.

Une étude sur les métiers ennuyeux

Des chercheurs de l’Université d’Essex, au Royaume-Uni, ont mené une étude approfondie publiée dans la revue « Personality and Social Psychology« . Ils ont sondé plusieurs centaines de personnes pour comprendre comment elles perçoivent diverses professions. En analysant les réponses de 500 participants, l’étude a révélé quels traits de personnalité, comportements, loisirs et métiers sont souvent associés à l’ennui.

Parmi les métiers jugés les plus ennuyeux, celui de data analyst arrive en tête. Ses principales tâches consistent à analyser des données et à créer des tableaux et graphiques. Ce boulot est souvent critiqué pour sa répétitivité et son manque de créativité, ce qui conduit à une routine monotone. Le métier de comptable n’est pas loin derrière, car il demande rigueur et organisation pour gérer d’innombrables tableaux de chiffres. Le fiscaliste, quant à lui, occupe la troisième place avec des missions centrées sur l’interprétation du Code des impôts, demandant à être ultra attentif aux moindres détails.

L’étude a aussi relevé d’autres professions perçues comme monotones, telles que celle d’assureur, qui consiste à gérer sinistres et contrats, ainsi que celle d’agent de nettoyage, où les tâches répétitives laissent souvent peu de place à la créativité ou à l’innovation.

Des métiers qui sortent de la routine

À l’inverse, certains métiers se distinguent par leur côté stimulant, offrant une belle variété de projets et d’échanges. Le journalisme, l’art, la science appliquée et l’enseignement font ainsi monter une vraie adrénaline intellectuelle. Ces professions permettent non seulement de rencontrer des gens divers, mais elles produisent aussi un effet positif sur la société.

Ce qui revient souvent pour les métiers ennuyeux, c’est une attention extrême aux détails et des tâches répétitives qui finissent par sembler soporifiques. En revanche, les jobs qui détonnent se caractérisent par la diversité des projets et la possibilité d’interagir avec des personnes de tous horizons.

Bore-out : quand l’ennui pèse sur le moral

Le bore-out, c’est du sérieux : il peut provoquer anxiété et fatigue chez ceux qui s’y retrouvent. Une étude britannique intitulée « Bored to death » montre que cet ennui chronique augmente le risque d’accidents cardiovasculaires. On retrouve souvent chez ces personnes des comportements comme naviguer sans but sur Internet ou jeter un coup d’œil à l’heure de façon répétée.

Christian Bourion, auteur du livre « Le bore-out syndrome, Quand l’ennui au travail rend fou », recommande à ceux qui en souffrent de prendre du recul face à cette situation. Il conseille de profiter de cette période pour explorer ses vraies aspirations professionnelles et d’ouvrir un dialogue constructif avec sa hiérarchie, afin d’éviter de se retrouver coincé dans un emploi qui manque de sens.

Un regard sur les clichés pro

Même si ces métiers sont souvent vus d’un mauvais œil à cause de leur côté répétitif et peu inventif, des chercheurs rappellent qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. Comme le soulignent les auteurs de l’étude : « La vérité, c’est que des gens comme les banquiers et les comptables sont très compétents et ont beaucoup de pouvoir dans la société ».

Le défi est donc double : reconnaître la valeur de ces professions tout en essayant de les rendre plus attrayants pour éviter de tomber dans le bore-out. Pour chacun d’entre nous, il est important non seulement d’accepter cette réalité, mais aussi de bouger pour construire un parcours professionnel vraiment enrichissant.