Le Journal de l’économie recherche des éditorialistes 

Le Journal de l’économie ouvre son espace à de nouvelles voix et lance un appel aux éditorialistes désireux de participer activement au débat public. La ligne directrice est simple : accueillir des contributions qui éclairent les enjeux économiques et politiques majeurs, avec exigence intellectuelle et liberté de ton. Peu importe votre positionnement idéologique. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou inclassable, seule compte la qualité de l’argumentation et la volonté d’apporter une réflexion utile au lecteur. Qu’il s’agisse d’économie réelle, de politiques publiques, d’innovation, de fiscalité, de macroéconomie ou de tout sujet qui façonne l’avenir de la France, vos analyses sont bienvenues si elles enrichissent la discussion collective.

La participation est entièrement bénévole. Écrire pour Le Journal de l’économie, c’est avant tout le plaisir de contribuer, de partager son expertise, et de peser dans les idées qui orientent l’action. Vous pouvez proposer des publications régulières ou nous transmettre ponctuellement vos articles. Chaque texte recevra un examen attentif.