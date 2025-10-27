Le Journal de l’économie recherche des éditorialistes 

Photo of author
La rédaction JDE
Publié le
Lecture : < 1
0
Chatgpt Image 27 Oct. 2025 à 16 29 11
Le Journal de l’économie recherche des éditorialistes  | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le Journal de l’économie ouvre son espace à de nouvelles voix et lance un appel aux éditorialistes désireux de participer activement au débat public. La ligne directrice est simple : accueillir des contributions qui éclairent les enjeux économiques et politiques majeurs, avec exigence intellectuelle et liberté de ton. Peu importe votre positionnement idéologique. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou inclassable, seule compte la qualité de l’argumentation et la volonté d’apporter une réflexion utile au lecteur. Qu’il s’agisse d’économie réelle, de politiques publiques, d’innovation, de fiscalité, de macroéconomie ou de tout sujet qui façonne l’avenir de la France, vos analyses sont bienvenues si elles enrichissent la discussion collective.

La participation est entièrement bénévole. Écrire pour Le Journal de l’économie, c’est avant tout le plaisir de contribuer, de partager son expertise, et de peser dans les idées qui orientent l’action. Vous pouvez proposer des publications régulières ou nous transmettre ponctuellement vos articles. Chaque texte recevra un examen attentif.

Les personnes intéressées pour devenir des éditorialistes réguliers sont invitées à envoyer à [email protected] un CV, à préciser leurs domaines de prédilection, ainsi que la fréquence de contribution envisagée. Les tribunes déjà rédigées peuvent être transmises directement pour étude. Nous attendons vos propositions avec intérêt.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Chatgpt Image 27 Oct. 2025 à 16 29 11

Le Journal de l’économie recherche des éditorialistes 

Le Royaume-Uni relance sa politique industrielle

Le grand gaspillage : ceux qui travaillent créent de la valeur, ceux qui gouvernent dilapident

Whatsapp Image 2025 10 27 At 14.43.32

Mathieu Pouydesseau : quand les entrepreneurs du numérique prennent la parole publique

Budget 2026 Securite Sociale En Quete Dequilibre

Budget 2026 : la Sécurité sociale en quête d’équilibre

E Commerce 3692440 1280

JoyBuy : le pari du géant chinois JD.com pour conquérir l’Europe

L'Argentine en défaut de paiement virtuel

Après le succès des législatives, Milei peut revendiquer l’efficacité de ses réformes

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly