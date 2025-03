Le nouveau fonds « Bpifrance Défense » : un placement pour réarmer la France

Le jeudi 20 mars 2025, à l’issue d’un colloque organisé à Bercy sur le financement de la base industrielle de défense, le ministre de l’Économie, Eric Lombard, a officialisé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement baptisé « Bpifrance Défense ». Géré par la Banque publique d’investissement, il vise à collecter l’épargne des Français pour la rediriger vers des entreprises non cotées du secteur de la défense. Une proposition inédite dans l’univers des placements personnels.

Un outil de financement orienté vers la souveraineté économique

Ce fonds s’inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale de renforcement de la souveraineté industrielle française, en particulier dans les secteurs jugés critiques. Doté d’un objectif de 450 millions d’euros, le fonds a vocation à soutenir des entreprises non cotées du domaine de la cybersécurité, de l’aéronautique, de l’imagerie spatiale, ou encore de l’intelligence artificielle appliquée à la défense.

Ouvert au public, le produit repose sur un principe simple : permettre aux particuliers d’investir dans des sociétés stratégiques via un fonds non listé, dans un format similaire aux autres véhicules gérés par Bpifrance. L’épargnant devient ainsi indirectement contributeur au financement de la base industrielle et technologique de défense (BITD), qui regroupe plus de 4 500 entreprises, dont neuf groupes majeurs comme Thales ou Safran.

Modalités de souscription et contraintes de liquidité

Le ticket d’entrée minimum est fixé à 500 euros, ce qui rend le produit relativement accessible. Le capital investi sera immobilisé pour une durée d’au moins cinq ans, sans possibilité de retrait anticipé. Le fonds pourra être souscrit via différents supports, comme les contrats d’assurance-vie, les PEA ou les plans d’épargne retraite, selon les conditions proposées par les distributeurs partenaires.

Il n’existe aucun avantage fiscal spécifique lié à ce placement, ni plafond de souscription. En ce sens, le produit se distingue d’autres supports réglementés, comme le livret A ou le plan d’épargne logement (PEL). Il s’apparente davantage à un fonds de capital-investissement à vocation sectorielle.

Rendement : une performance liée à l’évolution du secteur

Aucun taux de rémunération garanti n’est associé à ce placement. Le rendement dépendra entièrement des résultats financiers des sociétés sélectionnées par Bpifrance dans le cadre de sa gestion du portefeuille. En tant que fonds non coté, sa valorisation s’effectuera selon les règles habituelles du private equity, avec une volatilité potentiellement marquée et une faible liquidité. La promesse ne porte donc pas sur un taux défini, mais sur une éventuelle plus-value à long terme.

Ce nouveau fonds vient compléter un écosystème déjà étoffé. Depuis 2018, Bpifrance a lancé plusieurs structures dédiées au secteur de la défense : le fonds Definvest, co-construit avec la Direction générale de l’armement (DGA), ainsi que le Fonds Innovation Défense (FID), centré sur les technologies duales. À fin 2024, Bpifrance avait investi 1,2 milliard d’euros par an dans ce secteur, sans compter les engagements via son pôle d’assurance export.