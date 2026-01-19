Budget 2026 : Sébastien Lecornu rassure les dirigeants d’entreprise sur les orientations fiscales

Le 18 janvier 2026, face à l’impasse parlementaire qui retarde l’adoption du Budget 2026 et amplifie les inquiétudes du monde économique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a adressé une lettre ouverte aux chefs d’entreprise. Dans ce courrier, il affirme comprendre leurs préoccupations tout en exposant les arbitrages difficiles opérés par l’exécutif en matière fiscale et budgétaire.

Lecornu rassure les chefs d’entreprise sur les orientations du Budget 2026

Sébastien Lecornu a souhaité lever une part d’incertitude pesant sur les entreprises en montrant que le gouvernement demeure attentif à leurs besoins de stabilité et de visibilité. Dans sa lettre, il écrit qu’il a entendu « vos inquiétudes sur la fiscalité » et assure mesurer « pleinement votre besoin de stabilité et de visibilité en la matière ». Cet appel à la confiance intervient dans un contexte politique tendu, où les discussions budgétaires ont été suspendues faute d’accord clair entre les forces parlementaires, mettant en danger l’adoption d’un budget voté dans les délais.

Pour les dirigeants d’entreprise, cette lettre s’inscrit dans une période où les arbitrages fiscaux ont été rendus complexes par des objectifs contradictoires. Parmi eux figure la décision de renoncer à certaines réductions de charges, comme la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui figurait initialement dans le projet. « Il a donc été renoncé à toute économie sur les allègements de charges au détriment, malheureusement, de la baisse de la CVAE qui figurait dans le texte initial », reconnaît ainsi Sébastien Lecornu. Il ajoute néanmoins : « Je reste néanmoins persuadé qu’il faudra demain poursuivre la baisse de la CVAE ».

Arbitrages budgétaires et enjeux économiques pour les entreprises françaises

Outre la question des allègements de cotisations, le Budget 2026 comporte d’autres points sensibles pour les chefs d’entreprise. Le gouvernement a confirmé que la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises restera un élément clé du financement du budget, devant rapporter « environ huit milliards d’euros » dans sa version finale. Cette surtaxe, initialement pensée pour rapporter beaucoup moins, constitue à la fois un levier de recettes pour l’État et une source de tension avec le monde patronal.

Ces arbitrages interviennent alors que les perspectives économiques sont déjà contraintes. Les projections officielles indiquent que le déficit public devrait s’établir autour de 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2026, ce qui impose des efforts de recettes et de dépenses afin de respecter les trajectoires pluriannuelles des finances publiques.

Lecornu rappelle dans sa lettre que ces décisions sont prises non seulement pour assurer l’équilibre des comptes publics, mais aussi pour préserver un climat économique favorable à l’investissement et à la croissance. Il invoque la nécessité de combiner responsabilité budgétaire et soutien à l’activité, malgré la rude phase de négociation avec les parlementaires.

Procédure d’adoption du Budget et risques politiques

Face à l’absence d’accord durable au Parlement, l’exécutif envisage plusieurs options pour faire adopter le Budget 2026. Sébastien Lecornu pourrait recourir à l’article 49.3 de la Constitution, ou opter pour une ordonnance budgétaire, afin de contourner un vote bloqué, une décision qui pourrait déclencher des critiques politiques et sociales. Ce contexte souligne l’enjeu majeur pour les entreprises : la stabilité institutionnelle et budgétaire reste indispensable à leur planification stratégique.

Dans ce contexte, la lettre du Premier ministre se veut un message d’apaisement. En réaffirmant son écoute des préoccupations économiques, il tente de rassurer un secteur productif inquiet, en soulignant la volonté de son gouvernement de concilier crédibilité budgétaire et soutien à l’économie privée.