Les avocats de Sean ‘Diddy’ Combs dans son procès en diffamation à 100 millions de dollars veulent se retirer à cause de plusieurs mois d’honoraires impayés

Le cabinet Sher Tremonte LLP ne représente plus Sean Diddy Combs dans sa poursuite en diffamation de 100 millions de dollars. Michael Tremonte, associé du cabinet new-yorkais, a déposé lundi une déclaration demandant à se retirer en tant que conseil auprès du tribunal fédéral du district sud de New York.

En cause : des factures impayées. Selon Tremonte, le rappeur de 56 ans « n’a pas payé un solde important d’honoraires d’avocat, de frais et de dépenses », un retard qui dépasserait six mois. L’avocat évoque, dans son dépôt judiciaire, « une rupture totale de coopération et de communication entre M. Combs et le cabinet ».

Il précise que son client a refusé de se rendre disponible pour des échanges rapides et directs sur ses affaires pendant plus de quatre mois.

Sher Tremonte défendait Combs dans plusieurs litiges civils, notamment cette action en diffamation visant Courtney Burgess, son avocate Ariel Mitchell et le groupe de médias Nexstar. Le cabinet ne s’occupait en revanche pas de son procès pénal new-yorkais.

Combs évoque des frais jamais approuvés

Combs conteste totalement la version de son ex-avocat. Par la voix de son porte-parole, Juda Engelmayer, il affirme que c’est lui qui a mis fin à la collaboration, et non l’inverse. Il déclare avoir pris la décision de changer d’avocats parce qu’il ne laissera personne profiter de lui en le surfacturant et en accumulant des factures qui n’ont jamais été approuvées.

Il ajoute que c’est strictement une question d’affaires, et que tout ce qu’on raconte sur des honoraires impayés fait simplement partie de leur différend sur ces frais non approuvés.

Michael Tremonte rejette ces accusations de surfacturation dans un courriel. Il maintient avoir représenté M. Combs avec zèle et une grande efficacité dans des circonstances difficiles, et précise que, comme indiqué dans leurs dépôts judiciaires, ils se retirent de sa représentation parce qu’il n’a pas payé ses factures en retard depuis longtemps et qu’il est devenu peu coopératif, et que toute suggestion selon laquelle ils l’auraient surfacturé est simplement fausse.

Le litige qui a précipité cette rupture porte sur l’action de Combs contre Courtney Burgess, manager musical, et son avocate Ariel Mitchell. Burgess avait déclaré devant un grand jury en 2024 que Combs lui avait remis des clés USB contenant des vidéos le montrant en train d’agresser sexuellement des mineurs et d’autres célébrités.

Nexstar avait fait intervenir Ariel Mitchell dans son émission NewsNation pour appuyer ces affirmations. Combs accuse les deux femmes de propager des affirmations extravagantes et des mensonges éhontés à son sujet. Un juge a autorisé, début septembre 2026, la poursuite de cette procédure.

Combs purge actuellement une peine de 50 mois dans une prison fédérale du New Jersey, pour deux condamnations liées à la prostitution interétatique. Les procureurs avaient réclamé 11 ans de détention ; le rappeur a finalement été acquitté des chefs les plus graves, dont le racket et le trafic sexuel. Il a plaidé non coupable de l’ensemble des accusations et continue de clamer son innocence.

Sa sortie est programmée pour le 8 mai 2028 selon les registres du Bureau fédéral des prisons, une date qui pourrait être avancée en cas de bonne conduite. En juillet, une source proche du dossier citée par NBC News a indiqué que Combs avait été placé à l’isolement après une bagarre avec un autre détenu.