Téléphonie : le retour de la bataille entre Free et ses concurrents

Free réclame plus de 2,4 milliards d’euros à Orange et Bouygues Telecom pour leurs pratiques de smartphones subventionnés. L’opérateur dénonce un système de crédit caché qui trompe les consommateurs depuis plus d’une décennie.

Free intensifie sa guerre contre le système des smartphones subventionnés

Free vient de porter un coup d’éclat dans le secteur des télécommunications en réclamant plus de 2,4 milliards d’euros de dommages et intérêts à Orange et Bouygues Telecom. Cette somme astronomique s’inscrit dans un combat de longue haleine que l’opérateur de Xavier Niel mène depuis son arrivée sur le marché mobile en 2012 contre le système des smartphones subventionnés, qu’il considère comme un crédit caché trompeur pour les consommateurs.

Cette nouvelle escalade illustre parfaitement l’interdépendance complexe du marché des télécommunications, où chaque acteur influence désormais l’ensemble de l’écosystème. Dans ce contexte de concurrence exacerbée, Free a choisi de frapper fort en augmentant considérablement ses demandes initiales : entre 805 millions et 1,44 milliard d’euros pour Bouygues Telecom, et près d’un milliard d’euros pour Orange.

Les griefs de Free contre ses concurrents

Depuis plus d’une décennie, Free dénonce une pratique commerciale qu’il juge déloyale et trompeuse. L’opérateur reproche à ses concurrents de proposer des smartphones à prix réduit, voire très attractifs, en échange d’un engagement de 24 mois sur un forfait mobile. Selon Free, cette mécanique constitue en réalité un crédit à la consommation déguisé dont le coût réel est masqué pour le consommateur.

L’argument central de Free repose sur l’idée que ce système fausse la concurrence en verrouillant les abonnés sur deux ans, limitant ainsi leur capacité à changer d’offre. Pour l’entreprise, ces pratiques commerciales empêchent une concurrence saine et transparente sur le marché de la téléphonie mobile.

Cette bataille judiciaire s’inscrit dans une démarche plus large de Free pour transformer le paysage concurrentiel français. L’opérateur considère que ses concurrents utilisent ces subventions pour maintenir artificiellement des prix élevés sur leurs forfaits, tout en donnant l’illusion d’offrir des smartphones à bas prix.

Le fonctionnement du système des smartphones subventionnés

Pour comprendre l’enjeu, il convient d’analyser précisément le mécanisme contesté. Dans le système traditionnel, l’opérateur propose un smartphone dernier cri pour quelques dizaines d’euros seulement, contre plusieurs centaines d’euros en magasin spécialisé. Cette différence de prix n’est évidemment pas magique.

En réalité, l’opérateur finance cette différence en intégrant le coût du terminal dans le forfait mensuel sur 24 mois. Le client pense acheter un smartphone à 50 euros, mais il rembourse en fait la différence via son abonnement mensuel, souvent majoré de frais financiers non explicites.

Ce système présente plusieurs inconvénients pour le consommateur :

Manque de transparence sur le coût réel du téléphone

Engagement contraignant de 24 mois

Difficultés à comparer les offres entre opérateurs

Coût total souvent supérieur à un achat séparé

Limitation de la mobilité entre opérateurs

Face à ce modèle, Free a développé une approche différente en proposant des forfaits sans engagement et des téléphones vendus séparément. L’opérateur a également lancé son offre Free Flex, une formule de location avec option d’achat qui sépare clairement le coût du téléphone de celui du forfait.

Les demandes précises de Free

Free ne se contente pas de dénoncer ces pratiques : l’opérateur réclame des compensations financières substantielles. Les montants demandés ont d’ailleurs considérablement évolué depuis les premières procédures, reflétant l’ampleur du préjudice estimé par l’entreprise de Xavier Niel.

Concernant Bouygues Telecom, Free réclame entre 805 millions et 1,44 milliard d’euros, soit bien plus que les 310 millions d’euros obtenus en première instance en 2023. Cette augmentation s’explique par l’affinement des calculs au fil des années et surtout par la poursuite de ces pratiques depuis les premières procédures.

Pour Orange, les demandes atteignent près d’un milliard d’euros. L’opérateur historique n’est pas encore passé au tribunal dans cette affaire, contrairement à Bouygues Telecom qui fait appel de la première condamnation.

Ces montants astronomiques témoignent de l’ampleur du marché concerné et des enjeux financiers considérables. Free estime que le préjudice subi s’étend sur plus d’une décennie d’activité, période durant laquelle l’opérateur considère avoir été désavantagé par ces pratiques commerciales.

Un précédent juridique favorable à Free

L’optimisme de Free dans cette bataille s’appuie sur des victoires juridiques antérieures. En 2019, l’opérateur avait déjà obtenu gain de cause contre SFR, avec une condamnation en appel à 98,75 millions d’euros. Les juges avaient alors estimé que le système de subvention pouvait rendre le prix réel du téléphone difficile à comprendre et potentiellement induire les consommateurs en erreur.

Plus récemment, en 2023, Bouygues Telecom a été condamné à verser 310 millions d’euros à Free, une décision qui constitue un précédent important. Bien que cette décision soit actuellement contestée en appel par les deux parties, elle valide le principe des demandes de Free.

Ces victoires judiciaires renforcent la position de l’opérateur et légitiment ses nouvelles demandes, d’autant plus importantes. Elles démontrent également que les tribunaux reconnaissent la validité des arguments de Free concernant la transparence des offres commerciales.

Implications pour le marché et les consommateurs

Cette bataille juridique dépasse le simple conflit entre opérateurs. Elle interroge fondamentalement le modèle économique du secteur des télécommunications et ses conséquences pour les consommateurs. Dans un contexte d’interdépendance croissante, comme le soulignait déjà l’analyse des crises mondiales récentes, chaque décision d’un acteur majeur influence l’ensemble de l’écosystème.

Pour les consommateurs, l’enjeu est double. D’une part, une éventuelle victoire de Free pourrait conduire à plus de transparence dans les offres commerciales, facilitant la comparaison entre opérateurs. D’autre part, cela pourrait transformer les modalités d’acquisition des smartphones, avec un développement des formules séparant clairement forfait et terminal.

Le succès de cette démarche pourrait également inciter d’autres acteurs européens à remettre en question des pratiques similaires, créant un effet domino dans le secteur. Cette perspective s’inscrit parfaitement dans l’évolution vers plus de transparence réclamée par les régulateurs et les associations de consommateurs.

Paradoxalement, ces conflits judiciaires coexistent avec des négociations sur d’autres sujets, notamment autour du rachat potentiel de SFR. Cette situation illustre la complexité des relations entre opérateurs, capables de s’affronter juridiquement tout en explorant des rapprochements stratégiques.