Les marchés restent étonnamment stables malgré les tensions géopolitiques

Depuis plusieurs semaines, les marchés financiers évoluent dans une situation paradoxale. Alors que les tensions internationales sont fortes et que les incertitudes géopolitiques se multiplient, les grandes places boursières montrent une capacité de résistance relativement remarquable. À Paris, l’indice CAC 40 illustre bien cette forme d’attentisme des investisseurs.

Une correction limitée après les sommets récents

Fin février, le CAC 40 évoluait autour de 8 600 points, proche de ses plus hauts historiques. La montée des tensions internationales et les inquiétudes économiques ont ensuite provoqué une correction relativement rapide, l’indice retombant autour de 8 000 points début mars, avec un point bas proche de 7 900 points lors de certaines séances. Au total, la baisse sur un mois reste finalement limitée. Selon les différentes estimations de marché, la performance mensuelle du CAC 40 se situe autour de -3 % à -4 %, ce qui correspond davantage à une correction technique qu’à une véritable panique boursière. Autrement dit, malgré les secousses géopolitiques, l’indice reste solidement installé dans la zone des 8 000 points, ce qui correspond à un niveau historiquement élevé.

Des secteurs qui évoluent en sens opposé

Derrière cette stabilité globale se cache toutefois une forte dispersion sectorielle. Certaines valeurs ont fortement reculé, notamment dans les secteurs sensibles aux cycles économiques ou à la consommation. À l’inverse, les entreprises liées à l’énergie ou au pétrole ont plutôt bénéficié du contexte international, les tensions géopolitiques soutenant les prix des hydrocarbures. Cette divergence explique en grande partie pourquoi l’indice global reste relativement stable malgré des mouvements parfois violents sur certaines actions.

Des investisseurs qui attendent le prochain signal

La conclusion principale est que les marchés sont aujourd’hui dans une phase d’attente. Les investisseurs semblent considérer que les tensions actuelles pourraient encore évoluer rapidement et préfèrent éviter des mouvements trop brutaux. Résultat : malgré un environnement international particulièrement instable, les indices boursiers restent relativement solides. La volatilité existe, mais elle demeure contenue. Les marchés semblent attendre un élément décisif, qu’il soit géopolitique, monétaire ou économique, avant de prendre une direction plus claire.