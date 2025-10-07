Les primo-accédants représentent plus d’un nouveau crédit immobilier sur deux

Publié le 6 octobre 2025, le rapport mensuel Crédits aux particuliers – août 2025 de la Banque de France livre une photographie détaillée du crédit immobilier en France. Après deux années de repli, la production de nouveaux prêts retrouve des couleurs : les ménages empruntent à nouveau, encouragés par des taux plus stables et par un environnement bancaire qui s’assouplit légèrement.

Le marché du crédit immobilier retrouve un rythme plus régulier

En août 2025, la Banque de France note que « la production de crédits à l’habitat confirme sa reprise et leur taux moyen se stabilise un peu au-dessus de 3 % ». La production mensuelle corrigée des variations saisonnières atteint 12,2 milliards d’euros, un niveau équivalent à celui observé avant la crise de 2023. Cette hausse confirme que le marché immobilier français s’est engagé dans une phase de normalisation, soutenue par le reflux progressif des taux depuis le pic de 2024. En moyenne, la durée des prêts à l’habitat s’établit à 23 ans et 2 mois, ce qui permet de compenser partiellement la hausse du coût de l’argent observée depuis 2022.

Les taux moyens des nouveaux crédits à l’habitat (hors renégociations) sont restés stables à 3,10 % en août 2025. Cette stabilité, après plusieurs mois de baisse, donne de la visibilité aux emprunteurs comme aux établissements bancaires. Selon la Banque, les encours de prêts à l’habitat affichent désormais une croissance annuelle de 0,2 %, signal d’un redressement encore modéré mais bien installé.

Les primo-accédants, moteur du redémarrage du crédit immobilier

La donnée la plus significative de la publication concerne les primo-accédants. La Banque de France indique que 52 % des nouveaux crédits à l’habitat pour l’acquisition d’une résidence principale sont désormais contractés par des ménages qui accèdent à la propriété pour la première fois. Autrement dit, plus d’un nouveau crédit immobilier sur deux est aujourd’hui porté par des primo-accédants.

Cette proportion illustre une évolution structurelle : après plusieurs trimestres d’attentisme, les acheteurs qui n’étaient pas encore propriétaires profitent de conditions plus stables pour franchir le pas. La légère baisse des taux et la stabilisation des prix de l’immobilier dans plusieurs régions ont réduit la pression sur les budgets, tout en relançant la confiance.

La Banque de France précise toutefois que la durée moyenne des prêts pour ces primo-accédants atteint 23 ans et 8 mois, légèrement supérieure à la moyenne tous crédits confondus. Cette extension du financement reste conforme aux pratiques encadrées par le Haut Conseil de stabilité financière, mais elle souligne la volonté des ménages de lisser leurs mensualités pour rester dans les seuils de taux d’endettement autorisés.

Les primo-accédants apparaissent ainsi comme le principal levier de la relance du marché immobilier. Leur retour progressif alimente la reprise de la production de crédits et contribue à stabiliser les volumes de transactions. En revanche, les profils investisseurs ou les acheteurs secondaires demeurent plus prudents, freinés par des marges plus étroites et un accès au crédit immobilier toujours sélectif.