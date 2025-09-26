Les virements bancaires évoluent : ce que vous devez savoir

Le virement bancaire reste un outil simple et rapide pour transférer de l’argent. Pourtant, dès le 9 octobre 2025, il ne suffira plus d’indiquer un IBAN : la banque devra aussi vérifier le nom du bénéficiaire. Une évolution imposée par la réglementation européenne, qui vise à renforcer la sécurité des paiements et à protéger les usagers contre les arnaques de plus en plus fréquentes.

Virement bancaire : une nouvelle vérification à ne pas négliger

Concrètement, chaque fois qu’un client saisira un virement, la banque comparera le nom du bénéficiaire saisi avec celui déclaré officiellement auprès de la banque destinataire. Si les deux éléments correspondent, la transaction passera sans obstacle. Mais en cas de divergence, même légère, un message d’alerte apparaîtra explique la Fédération bancaire française.

Ce contrôle vise en priorité les fraudes qui exploitent des erreurs de saisie ou des libellés approximatifs. Finis donc les bénéficiaires enregistrés sous le seul prénom ou un surnom comme « maman » ou « plombier ». Le libellé devra refléter l’identité réelle : nom et prénom complets pour une personne, raison sociale exacte pour une entreprise. Une exigence qui obligera de nombreux clients à mettre à jour leurs listes de bénéficiaires existants.

Pourquoi cette règle protège mais change vos responsabilités

Cette réforme répond à une montée des escroqueries, notamment les « faux ordres de virement », où un fraudeur usurpe l’identité d’un fournisseur ou d’un proche. Selon l’INC, le taux de fraude atteignait 0,039 % pour les virements instantanés en 2023, contre 0,002 % pour les virements classiques. Le nouveau système doit donc réduire ces écarts.

Mais il modifie aussi le partage de responsabilités. Jusqu’ici, les clients victimes supportaient souvent la perte si le virement avait été initié avec leurs codes d’accès. Désormais, en cas de discordance signalée, la banque pourra se considérer déchargée de toute obligation si le client choisit de confirmer malgré tout.

Conseils pratiques pour éviter les blocages et sécuriser vos virements

Cette nouvelle étape ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une garantie supplémentaire. Pour éviter des désagréments, mieux vaut anticiper. La Banque Postale, notamment, indique que « ce nouveau contrôle sera déployé progressivement, à partir de cette date, sur les canaux digitaux ». Les autres établissements feront de même. Dès maintenant, vérifiez vos contacts : corrigez les noms incomplets, supprimez les abréviations, alignez vos libellés sur les informations exactes fournies par vos destinataires.

Enfin, rappelez-vous que ce dispositif ne bloque pas toutes les fraudes. Les escrocs pourront encore inciter un client à saisir lui-même les bons identifiants, mais vers un faux bénéficiaire.