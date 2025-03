Lidl lance une version low-cost du chocolat Dubaï

Le buzz n’épargne personne, pas même les géants du hard-discount. Poussé par la frénésie TikTok et l’appétit des consommateurs pour les douceurs « haut de gamme », Lidl prend position. L’enseigne propose dès aujourd’hui une tablette dans la lignée du désormais célèbre chocolat « Dubaï Style », à un tarif qui détonne.

Un emballage vert, une pistache généreuse, et un tarif qui fait mal à la concurrence.

Lidl entre dans le jeu, mais en cassant les règles, comme à son habitude.

Lidl : un positionnement malin face à une gourmandise devenue virale

Le chocolat au lait fourré à la pistache et aux cheveux d’ange, dorénavant surnommé « Dubaï Style », est partout. Depuis qu’une influenceuse culinaire, Maria Vehera, a partagé sa dégustation en décembre 2024 sur TikTok, une vidéo qui a dépassé les 100 millions de vues, ce produit s’est transformé en phénomène. Lindt a flairé l’affaire début mars 2025, en lançant une tablette à 9,99 euros les 145 grammes, soit près de 70 euros au kilo.

Lidl n’a pas tardé à réagir. Ce jeudi 27 mars 2025, l’enseigne propose à son tour sa version de la tablette, au prix de 4,99 euros pour 122 grammes, un prix au kilo de 40,90 euros. Plus petite, certes, mais deux fois moins chère. Et toujours dans un packaging vert pistache qui rappelle étrangement celui de Lindt.

Le contraste est frappant : le roi du prix serré flirte avec le luxe, ou du moins son apparence. En surfant sur une tendance née aux Émirats et relancée par les réseaux sociaux, Lidl réussit un coup marketing redoutable. Le produit, déjà introuvable dans certaines enseignes dès les premières heures de mise en rayon, répond à une envie bien identifiée : goûter le fameux chocolat sans exploser son budget.

À 40,90 euros le kilo, la tablette reste loin des tarifs habituels en grande surface. Mais elle reste nettement plus accessible que celle de Lindt, et surtout bien en dessous des prix extravagants parfois constatés à Dubaï ou Abou Dhabi, où certaines tablettes se vendent à plusieurs centaines d’euros.

Une stratégie bien huilée, entre copie assumée et récupération virale

Derrière le succès, il y a aussi des questions nutritionnelles à ne pas ignorer. Si Lidl n’a pas encore publié de données précises, la version Lindt annonce la couleur : plus de 800 calories par tablette, 19 grammes de graisses saturées et 46 grammes de sucre pour 100 grammes. Autant dire qu’on est loin d’une collation équilibrée.

Et si la gourmandise peut tout excuser, l’emballement général interroge. Comment un produit aussi sucré, aussi gras, peut-il devenir une référence tendance sur TikTok ? Peut-être parce que le luxe sucré se partage bien en story !

Lidl ne s’en cache pas : son produit s’inspire clairement du phénomène Dubaï Style, jusque dans son visuel. En s’insérant dans cette dynamique, l’enseigne réussit à démocratiser un symbole d’exotisme et de raffinement, tout en gardant son ADN : le juste prix.

Mais les tendances virales sont-elles devenues les nouvelles boussoles de l’industrie alimentaire ? Dans ce cas précis, la réponse semble évidente. Et Lidl, en bon stratège, l’a bien compris : parfois, il suffit d’une vidéo, d’un bon timing, et d’un prix coupé en deux pour conquérir les rayons.