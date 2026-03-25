1. Une Speedmaster pas comme les autres.

Ah, la Speedmaster Reduced. Trop petite pour les puristes, trop rare pour les snobs – et donc parfaite pour les gens de bon goût. Sortie dans les années 1990, cette version «reduced » (à peine 39 mm, un scandale horloger pour les poignets bodybuildés) reprend les codes de la mythique Moonwatch, mais la rend plus citadine, plus… japonaise ? Oui, car celle dont on parle ici n’est pas n’importe quelle Reduced: c’est la Marui Edition. Un modèle exclusivement vendu au Japon par la célèbre chaîne de grands magasins Marui, avec un visage que ne renierait pas un espion de manga: cadran noir, compteurs blancs, et un équilibre graphique qui flirte avec le design parfait. L’ensemble respire la retenue, la précision – bref, tout ce que les Suisses tentent de faire depuis des siècles, mais que les Japonais, eux, réussissent avec décontraction.

2. L’anecdote que les collectionneurs racontent (et que personne ne vérifie)

On murmure qu’Oméga aurait produit moins de 2000 exemplaires de cette Marui Edition, entre 1997 et 1999, uniquement pour le marché nippon. Problème: la maison mère a tellement peu communiqué dessus qu’on pourrait croire à une conspiration horlogère. Il n’existe quasiment aucune publicité officielle, aucune mention dans les catalogues européens – juste quelques témoignages anonymes sur des forums obscurs et des enchères eBay pleines d’émotion. Les collectionneurs, eux, en raffolent. D’abord parce qu’elle a ce charme discret des éditions qu’on ne trouve que par hasard. Ensuite parce qu’elle ouvre la porte à des joutes verbales d’initiés : « Ah, toi aussi tu as une Marui ? ». Réponse : « Oui. Mais avec le bracelet d’origine, attention. » C’est un peu le graal des Speedmaster.

3. La revanche du poignet modeste

Pendant des années, les amateurs de grosses montres ont regardé la Reduced avec condescendance. Moins de 40 mm ? Hérétiques! Et pourtant, la mode change. Aujourd’hui, les poignets respirent à nouveau, les boutiques Vintage affichent complet, et cette version Marui ressurgit dans les ventes privées, auréolée du charme discret des objets intelligemment proportionnés. Cerise sur le cadran: plusieurs horlogers ont récemment commencé à revisiter la Speedmaster Reduced en y greffant des verres saphir bombés, des bracelets grains de riz, voire des ré-éditions fantasmées du cadran Marui. Bref, 2026 pourrait bien être l’année de la revanche des «Reduced ». Et dire que tout ça a commencé dans un grand magasin japonais entre deux rayons de montres et de bentos.