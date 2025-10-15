Macron et les trois scandales démocratiques 

La France traverse une crise politique majeure, mais feutrée. Le président Macron parle de stabilité, de responsabilité, de “cordon républicain”. En réalité, nous vivons une séquence de trois scandales démocratiques sans précédent : une élection faussée par la peur, un pouvoir qui nie le verdict des urnes, et une prise d’otage idéologique, le PS, orchestrée par une minorité qui ne représente presque personne. Tout cela au nom d’une République que l’on invoque pour mieux la contourner.

Premier scandale: Une élection fondée sur la peur, pas sur les idées

Le premier scandale démocratique, c’est celui de la peur. Le Nouveau Front Populaire n’a pas été bâti sur un projet, mais sur une angoisse collective. Il n’est pas né d’une vision, mais d’un réflexe pavlovien : faire barrage au Rassemblement National. Le pays n’a pas voté pour un programme, il a voté contre un fantasme. Et pour donner vie à ce réflexe, tout le monde s’est donné la main : des communistes aux écologistes, des socialistes aux insoumis, jusqu’à des figures de la droite traditionnelle comme Xavier Bertrand appelant à voter communiste “pour sauver la République”. Un grand moment de confusion politique, digne des pires caricatures de la IVe République. On a présenté cette coalition de circonstance comme un rempart moral, alors qu’elle n’était qu’un artifice électoral. Résultat : personne n’a de mandat clair, il n’y a pas de majorité réelle, et le Parlement ressemble à un champ de ruines politiques. La démocratie a été remplacée par le réflexe pavlovien du “barrage”.

Deuxième scandale: Le déni du verdict des urnes

Deuxième scandale : le refus du président Macron d’assumer la défaite de son camp. Le scrutin a été clair : la Macronie a été reléguée en troisième position, battue à la fois par le RN et par la coalition de gauche. Dans toute démocratie mature, cela aurait conduit à un changement profond de cap. Pas en France. Ici, le président s’est contenté de changer de décor pour rejouer la même pièce. Trois Premiers ministres se sont succédé, tous issus du même moule, entourés des mêmes visages, des mêmes ministres recyclés, des mêmes réflexes technocratiques. La façade change, le système reste. La continuité macroniste a survécu à la sanction populaire. C’est une forme de confiscation du pouvoir par l’exécutif : on ne gouverne plus avec le peuple, on gouverne contre lui, par inertie, par réflexe, par refus de reconnaître le réel. Ce refus est le signe d’un régime fatigué, qui ne sait plus se remettre en question.

Troisième scandale: La prise d’otage idéologique

Troisième scandale : la dérive idéologique. Pour se maintenir, Macron s’est enfermé dans une alliance implicite avec une gauche minoritaire mais bruyante. Une gauche qui a perdu toute assise populaire mais qui conserve un pouvoir d’influence médiatique et moral. Ce sont désormais les derniers socialistes du système, à peine 2 % de l’électorat, qui imposent leurs symboles et leurs obsessions fiscales à tout un gouvernement. Ils ont réussi à ramener dans le débat des mesures que le pays croyait enterrées : retour déguisé de l’ISF, menace sur la flat tax, blocage des réformes structurelles. Le président, qui voulait réconcilier la France avec la réussite, préside désormais à sa culpabilisation. La Macronie est devenue une maison sans idéologie propre, ouverte aux courants contraires, où les minorités dictent la loi et où la cohérence politique a disparu.

Conclusion

Ces trois scandales, la peur érigée en projet, le déni du vote, et la prise d’otage idéologique, composent un même drame : la négation du réel. Le réel, c’est un pays de droite gouverné par un centre gauche sans mandat. Le réel, c’est une France exaspérée par la fiscalité, le désordre et la déconnexion du pouvoir. Le réel, c’est un président qui prétend sauver la République tout en la vidant de sa substance démocratique. À force de refuser ce réel, on fabrique une tension dangereuse, une exaspération qui s’accumule et qui finit toujours par éclater. Il ne reste que deux issues honnêtes : la dissolution, pour rendre la parole aux Français, ou la démission, pour reconnaître que ce quinquennat n’a plus ni légitimité ni sens. Tout le reste n’est que théâtre.