Macron prépare une loi contre les ingérences étrangères pour 2027

Le paysage politique français est traversé par une inquiétude grandissante : les ingérences étrangères, notamment russes, dans les scrutins nationaux. Avec l’élection présidentielle qui approche, ce phénomène préoccupe fortement les autorités depuis plusieurs années. C’est dans ce cadre qu’Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé depuis l’Élysée à Paris des mesures pour contrer ces interférences. Le jeudi 16 avril, en présence de nombreux maires, il a appelé à une mobilisation législative et réglementaire pour sécuriser les scrutins français.

Macron dévoile une série de mesures législatives

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a présenté le projet de loi en préparation pour mieux protéger les élections contre les ingérences étrangères. Le texte prévoit des mesures visant à réguler, entre autres, la parole sur les réseaux sociaux, en interdisant notamment l’achat massif de comptes pendant les périodes électorales. « On va se battre au niveau européen pour interdire ces faux comptes », a-t-il déclaré, affirmant son ambition de faire de l’Europe un territoire à l’avant-garde de cette lutte. Le président avait déjà évoqué le sujet en décembre dernier, parlant de la nécessité de se prémunir contre les « vicissitudes des réseaux sociaux ».

Face à cette problématique récurrente, Macron a promis « toute une série de textes » dédiés à la protection du débat démocratique, soutenus par une action coordonnée au niveau européen. Ce cadre juridique visera aussi l’interférence par l’achat de paroles politiques par des acteurs étrangers, comme l’illustrent des incidents récents où le Kremlin aurait acheté des millions de faux comptes pendant la période électorale.

À quoi ressemblent ces ingérences

Les ingérences identifiées poursuivent plusieurs objectifs : altérer l’intégrité du scrutin, décrédibiliser des candidats, semer la méfiance à l’égard des médias et polariser le débat public pour influer sur les résultats électoraux. Les méthodes employées incluent :

l’utilisation de millions de faux comptes,

l’achat massif de comptes,

la diffusion de fausses informations générées par l’intelligence artificielle,

ainsi que diverses opérations de déstabilisation via les réseaux sociaux.

La Russie, via le Kremlin, ainsi que d’autres puissances comme Washington, sont souvent citées comme orchestrateurs de ces manœuvres. Ces pratiques, parfois difficiles à détecter, ont même touché les scrutins locaux de mars 2026, où des perturbations ont été repérées, notamment à l’encontre des candidats de La France insoumise.

Réponses des institutions et coopération internationale

L’État français n’est pas resté les bras croisés. L’Express a révélé en février la création du « Réseau de coopération et de coordination des élections » (RCPE), opérationnel depuis janvier. Ce réseau réunit des services clés comme Matignon, le secrétariat général du gouvernement, le ministère de l’Intérieur, Viginum (service de l’État chargé de la vigilance et de la lutte contre les ingérences numériques) et Arcom (autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Le RCPE assure l’évaluation des menaces électorales, la sensibilisation du public via des bulletins d’information et propose des mesures correctives en cas de manipulation avérée.

Les efforts dépassent les frontières nationales et s’inscrivent dans une dynamique européenne. TikTok et X, plateformes souvent réticentes à la régulation des contenus, sont désormais dans le collimateur des instances européennes, qui cherchent à limiter les ingérences sur tout le continent, citant des intrusions observées en Moldavie, Roumanie et Allemagne.