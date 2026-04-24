Abonnés Prime Video : voici comment profiter des films et séries d’Apple TV gratuitement

L’univers du streaming ne cesse de bouger. Amazon vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les fans de séries et de films : Apple TV est maintenant disponible via les Prime Video Channels. Pour rappel, Prime Video fête ses dix années d’existence et ajoute encore un service à son catalogue déjà bien fourni. Cette intégration facilite l’accès à davantage de contenus depuis une seule et même plateforme.

Ce qui change et les avantages

Depuis ce mardi 21 avril, les utilisateurs français peuvent consulter le catalogue Apple TV directement depuis leur compte Prime Video, confirme Les Numériques. Cette ouverture suit des lancements déjà effectués en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et au Canada. Comme le précise Amazon dans son communiqué, il s’agit d’un « déploiement mondial continu ».

Les abonnés Prime Video peuvent ainsi parcourir près de 300 programmes d’Apple TV, dont des séries plus légères comme « Ted Lasso » et « The Studio », mais aussi des drames comme « Pachinko » et « Disclaimer ».

Les Prime Video Channels fonctionnent comme des abonnements complémentaires : chacun peut ajouter les services qu’il veut pour quelques euros de plus par mois. On y trouve aussi HBO Max, Crunchyroll, Paramount+, Ligue 1+, Ciné+ OCS, Gulli et Shadowz, ainsi que l’accès à des événements sportifs comme la NBA et Roland-Garros.

Essai gratuit et tarifs

Les abonnés Prime Video ont droit à une période d’essai de sept jours pour Apple TV, histoire de tester le modèle économique gratuit sans engagement. Une fois l’essai terminé, l’abonnement est facturé automatiquement 9,99 € par mois, ou 99 € par an, avec la possibilité d’annuler à tout moment. Il faut donc faire attention pour ne pas se retrouver facturé après la période d’essai.