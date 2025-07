Mangas : la seconde main rebat les cartes du marché français

Le marché du manga en France vit une mutation profonde. Si les ventes de titres neufs fléchissent, le secteur reste dynamique grâce à la montée en puissance de l’occasion, portée par de nouveaux comportements de lecture et une culture pop toujours plus influente.

Selon le baromètre 2025 d’Easy Cash, leader français de la seconde main, le segment du manga d’occasion a enregistré une hausse de 10,5 % en volume et de 5 % en valeur au premier trimestre, à rebours d’un marché global en recul de 14,5 %. L’enseigne a vendu plus de 441 000 mangas en 2024, confirmant l’ancrage du genre au cœur de ses rayons culturels.

Mangas : des lecteurs assidus et économes

Avec un prix moyen inférieur à 4,50 euros, soit environ la moitié du tarif d’un ouvrage neuf, l’occasion répond à une double exigence : économique et pratique. Un lecteur sur deux cite les économies comme première motivation. La pratique du « binge-reading » — lecture intensive et sérielle — y est répandue : près de 20 % des adeptes achètent plus de 50 tomes par an, un niveau quatre fois supérieur à celui observé chez les lecteurs de romans ou de polars.

Les séries à succès continuent de dominer les ventes. Naruto, One Piece et Fairy Tail trustent les premières places du classement, en particulier pour leurs tomes d’introduction ou les coffrets intégrales. La demande reste forte pour les titres populaires, et les volumes d’achat en magasin témoignent de cette intensité : certains clients repartent avec des séries entières en une seule fois.

Un tournant post-Covid : l’achat en ligne prend le dessus

La crise sanitaire a durablement modifié les habitudes. Un quart des lecteurs de mangas ont changé leur mode de consommation depuis le Covid-19, en se tournant davantage vers l’achat en ligne et l’occasion. Si la lecture reste soutenue, 55 % affirment avoir ralenti leur rythme, invoquant la densité de l’offre ou une difficulté croissante à s’y retrouver dans les nouveautés.

Au-delà de la lecture, l’univers manga nourrit une relation affective avec ses lecteurs : 61 % conservent leurs volumes, les érigeant en objets de collection. Ce chiffre est largement supérieur à celui observé dans la littérature générale (37 %).

Cette passion s’étend aux produits dérivés, avec plus de 11 000 objets vendus en 2024 par Easy Cash. Les figurines, jeux vidéo et accessoires gaming représentent un pan non négligeable de la consommation, et chaque licence cultive une identité spécifique. One Piece domine les ventes de figurines (52 %), Dragon Ball celles de jeux vidéo (51 %), tandis que Demon Slayer s’impose sur les deux segments.

Malgré cette effervescence, la question des droits d’auteur peine à mobiliser les fans. Seuls 12 % se disent prêts à payer plus cher pour soutenir les auteurs, un chiffre inférieur à celui des lecteurs d’autres genres littéraires. L’augmentation du prix comme levier de durabilité n’est envisagée que par une minorité (11 % contre 16 % pour les autres catégories).