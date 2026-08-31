MaPrimeRénov’ évolue au 1er septembre : implications économiques pour l’État et les ménages

Dès demain, MaPrimeRénov’ subit une transformation majeure. Ce programme essentiel pour la rénovation énergétique, doté de 3,6 milliards d’euros jusqu’en 2026, ne financera plus qu’un nombre limité de travaux dans le cadre de son parcours par geste. L’isolation, les fenêtres et la ventilation ne seront plus couvertes. Cette refonte révèle des enjeux économiques importants, affectant à la fois les finances publiques, le secteur du bâtiment et la capacité des ménages à rénover leur logement.

Quelle transformation dès le 1er septembre 2026 ?

MaPrimeRénov’ se recentre, mais persiste

Contrairement aux rumeurs, MaPrimeRénov’ ne disparaît pas, mais son champ d’application est considérablement restreint. Le dispositif continue via deux parcours : les rénovations complètes et les interventions par geste. Ce dernier subit une refonte majeure. Selon Le Dauphiné Libéré, seuls trois types de travaux restent éligibles. Cette restriction s’inscrit dans le plan d’électrification du Premier ministre Sébastien Lecornu visant à éliminer les énergies fossiles.

Les trois travaux maintenus : pompe à chaleur, raccordement réseau chaleur, dépose fioul

Dès demain, seuls trois projets restent éligibles pour MaPrimeRénov’ en intervention par geste : l’installation de pompes à chaleur, le raccordement à un réseau de chaleur urbain, et la dépose de cuves à fioul. Ces installations aident à sortir des énergies fossiles. Pierre-François Morin d’Hello Watt explique : « Ces travaux ont l’impact le plus significatif sur la consommation et la facture du client, tout en permettant la décarbonation. » Le gouvernement concentre donc ses ressources sur les équipements offrant le meilleur rendement économique et climatique.

Cinq travaux exclus du parcours par geste

Cinq catégories de travaux quittent le dispositif : l’isolation des combles et de la toiture, le remplacement de fenêtres, l’installation de systèmes de ventilation, les chauffe-eau thermodynamiques et les poêles à bois ou granulés. Ces travaux doivent être intégrés à une rénovation complète ou se faire via les certificats d’économies d’énergie (CEE). Jusqu’au 31 août, un ménage très modeste pouvait obtenir jusqu’à 1 200 euros pour un chauffe-eau thermodynamique. Dès demain, cette aide n’est plus accessible via le parcours par geste.

Objectifs économiques et climatiques derrière la refonte

Plan d’électrification et fin des énergies fossiles

La réforme vise à accélérer la décarbonation des logements. Le plan d’électrification du gouvernement, présenté en avril, fixe les objectifs. Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, précise : « Lors de travaux, l’objectif est de rénover de fond en comble. » Une nouvelle contrainte émerge : aucune aide ne sera accordée si un chauffage au gaz est conservé. L’État choisit de concentrer 3,6 milliards d’euros sur les projets climatiquement vertueux, même si cela exclut d’autres types de travaux.

Un million de pompes à chaleur par an d’ici 2030 : un défi

L’objectif gouvernemental est d’installer un million de pompes à chaleur par an d’ici 2030, avec MaPrimeRénov’ comme levier principal. En dirigeant massivement les aides vers cet équipement, le gouvernement espère dynamiser le marché. Cependant, les tentatives passées d’incitation publique ont montré leurs limites. L’exemple de l’isolation des murs, retirée du dispositif, a provoqué une chute des demandes : « Sans l’aide MaPrimeRénov’, les particuliers se sont désintéressés », observe Pierre-François Morin.

Impact sur les ménages : rénovation progressive ou globale

Changement pour l’isolation et les fenêtres

Si vous aviez prévu d’isoler ou de changer vos fenêtres, les règles changent. Ces travaux ne sont plus éligibles individuellement. Deux options : les intégrer dans une rénovation complète, nécessitant un gain d’au moins deux classes énergétiques, ou utiliser les CEE, dont les montants varient selon les fournisseurs. Cependant, les CEE ne garantissent pas le même niveau d’aide qu’auparavant.

Installation d’une pompe à chaleur : aides disponibles

L’installation de pompes à chaleur reste soutenue par MaPrimeRénov’. Les montants varient selon les revenus et l’équipement. Le gouvernement souhaite massifier ce mode de chauffage. Les professionnels s’attendent à une hausse des demandes, mais les délais d’instruction pourraient s’allonger. Il est conseillé d’anticiper son projet et de consulter rapidement la plateforme FranceRénov’.

Les CEE : une alternative viable ?

Les CEE, en vigueur depuis 2005, obligent les fournisseurs d’énergie à financer des actions de réduction de la consommation. Ils remplacent MaPrimeRénov’ pour certains travaux, mais les montants varient en fonction de l’offre et la demande. Cette volatilité contraste avec la stabilité précédente. La disparition de MaPrimeRénov’ a entraîné une baisse d’activité, les particuliers étant souvent déstabilisés par la complexité du nouveau système.

Conséquences économiques pour le secteur du bâtiment

Conséquences du retrait de l’isolation des murs

Le retrait de l’isolation des murs du dispositif en début d’année 2026 a entraîné une chute des demandes. Les artisans ont vu leurs commandes se réduire drastiquement, montrant la dépendance du secteur aux aides publiques. Ce scénario pourrait se répéter pour d’autres travaux comme l’isolation des combles et la ventilation. Les professionnels craignent une contraction de l’activité, malgré les CEE. Cette situation menace des milliers d’emplois dans les TPE et PME du secteur, liés aux aides à la rénovation énergétique. La refonte de MaPrimeRénov’ favorise les installateurs de pompes à chaleur, mais au détriment d’autres métiers.