Mauvaise surprise pour les retraités : au-dessus de ce seuil, l’impôt s’alourdit

La proposition de François Bayrou risque de bien chambouler la situation financière des retraités en France. Au lieu de l’abattement fiscal de 10 % actuel, on parlerait désormais d’un forfait annuel de 2 000 euros. Avec un coût pour l’État qui s’élève à 4,5 milliards d’euros par an et touchant environ 17 millions de retraités, cette mesure vise à corriger les inégalités et à venir en aide aux retraités modestes.

La situation actuelle et comment ça marche

Aujourd’hui, les retraités profitent d’un abattement fiscal de 10 % sur leurs revenus imposables, qu’il s’agisse de pensions de retraite, de réversion, d’invalidité ou même de pensions alimentaires. Cet abattement est plafonné à 4 399 euros par foyer, avec un montant minimum de 450 euros par personne. Le truc, c’est qu’il n’est pas calculé individuellement, donc il reste identique que vous soyez en couple ou célibataire. Ce système favorise automatiquement les revenus les plus élevés, et c’est justement ce déséquilibre que cherche à corriger la réforme. L’idée de Bayrou serait de remplacer cet abattement par un forfait fixe de 2 000 euros, pensé pour être plus équitable et adapté aux retraités aux revenus modestes.

Ce que ça change pour les retraités

L’effet de la réforme variera selon la situation des uns et des autres. Attention, la non-indexation prévue des retraites en janvier 2026 pourrait compliquer la donne pour certains. En général, les retraités moyens devraient voir leur pouvoir d’achat maintenu grâce à ce forfait annuel. Par contre, ceux qui ont des revenus plus élevés pourraient se retrouver avec une augmentation des impôts.

Pour les retraités gagnant moins de 20 000 euros, cette réforme devrait en théorie être positive, même si les gains seront assez légers. Par exemple, un retraité qui touche 19 920 euros par an économiserait à peine environ 4 euros sur l’année.

À quels profils ça touche le plus

Les célibataires et les veufs vont particulièrement sentir le changement. Leur avantage fiscal passerait de 4 399 euros à 2 000 euros, ce qui pourrait entraîner une hausse significative de leurs impôts. Pour un veuf ayant un revenu annuel de 30 000 euros, la facture d’impôts augmenterait d’environ 160 euros. Pour ceux qui touchent 40 000 euros, la hausse pourrait grimper jusqu’à 600 euros, voire 1 080 euros pour les revenus les plus élevés.

Chez les couples retraités, le nouveau dispositif offrirait un abattement total de 4 000 euros. Ce n’est pas un changement énorme par rapport à ce qui existe actuellement, mais cela pourrait quand même se traduire par une hausse annuelle de l’impôt pouvant atteindre 180 euros pour ceux dans la tranche à 45 % et avec des revenus supérieurs à 180 294 euros. Pour illustrer, un couple déclarant ensemble 43 000 euros verrait son impôt passer de 2 387 euros à 2 732 euros, soit une augmentation de 345 euros.

Les effets fiscaux en général

Le gel du barème des impôts est également à l’ordre du jour, ce qui pourrait faire grimper le nombre de foyers imposables. Même si les pensions ont été revalorisées de 2,2 % en janvier 2025, cela ne suffira peut-être pas à compenser entièrement le changement fiscal pour beaucoup.

François Bayrou affirme que cette réforme « permettra d’avantager les petites retraites » en s’assurant que « le pouvoir d’achat reste inchangé pour les retraites moyennes » tout en classant « les retraites les plus importantes dans le droit commun ». Avec le seuil d’imposition qui est fixé à 17 436 euros, la nouvelle déduction forfaitaire permettrait aux retraités dont le revenu imposable est inférieur à environ 19 500 euros (ce qui correspond à une pension mensuelle nette d’environ 1 650 euros) d’être totalement exonérés d’impôt.