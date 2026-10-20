McLaren vend ses trésors : cinq Formule 1 pilotées par des légendes

De la MP4/6A pilotée par Ayrton Senna en 1991 à la MCL37A testée par Brad Pitt en 2025, McLaren met en vente cinq monoplaces illustrant l’évolution de la Formule 1 et ses technologies. Ces véhicules devraient générer des dizaines de millions de dollars.

McLaren, championne des constructeurs, s’est associée à Tom Hartley Jr., concessionnaire prestigieux, pour commercialiser ces cinq voitures fonctionnelles. Celles-ci couvrent quatre saisons distinctes (1991, 2012, 2021 et 2023), chacune marquée par une avancée technologique majeure. X-TremLimit rapporte que l’écurie souhaite que ces monoplaces continuent à rouler, plutôt que de rester statiques dans des collections privées.

1991 : la MP4/6A de l’ère Senna

Les deux MP4/6A mises en vente marquent le sommet de la domination McLaren-Honda, équipées d’un moteur V12 de 3,5 litres et de plus de 700 chevaux, pour un poids de seulement 505 kilogrammes. Le châssis en fibre de carbone et la boîte de vitesses séquentielle semi-automatique à six rapports, capables de changer en 50 millisecondes, étaient révolutionnaires.

Les suspensions à double triangulation et les freins carbone-carbone offraient une maîtrise exceptionnelle. Gerhard Berger a piloté ces châssis en 1991, tandis qu’Ayrton Senna les a testés, augmentant leur valeur grâce à son statut d’icône du sport automobile.

2012 : la MP4/27A et la révolution DRS

La MP4/27A marque l’entrée dans l’ère moderne de la Formule 1. Pilotée par Jenson Button en 2012 et testée par Lewis Hamilton, cette monoplace est propulsée par un moteur V8 Mercedes-Benz de 750 chevaux. Le système KERS et l’aileron arrière mobile DRS, introduit en 2011, ont transformé les dépassements, tandis que l’électronique embarquée est devenue omniprésente.

2021-2023 : l’ère hybride avec la MCL35M et la MCL37A

Les MCL35M (2021) et MCL37A (2023), avec leur groupe propulseur hybride turbo, dépassent les 1 000 chevaux. Lando Norris a piloté ces châssis, obtenant deux podiums en 2023. L’aérodynamique à effet de sol, réintroduite en 2022, et le poids de 798 kilogrammes témoignent de l’évolution technique.

En 2025, Brad Pitt a testé la MCL37A lors du tournage d’un film sur la F1, atteignant 317 km/h. Ce test souligne la fiabilité de ces machines modernes, bien que nécessitant un entretien rigoureux.

La vision de McLaren : des monoplaces en mouvement

McLaren prépare chaque voiture avec soin, assurant leur fonctionnalité pour qu’elles continuent à rouler sur circuit. L’écurie souhaite que ces voitures ne se contentent pas d’être des pièces de musée, mais qu’elles conservent leur vocation de course.

La valeur totale de ces monoplaces est estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars, avec la MP4/6A de Senna pouvant atteindre 10 millions de dollars. Tom Hartley Jr., avec son réseau international, assure une visibilité majeure à cette vente exceptionnelle.