Milei ou la naissance d’un libéralisme radical

L’Argentine a vu émerger une expérience politique inédite : un président qui revendique un libéralisme assumé, radical et doctrinal. Dans La Révolution Milei – L’avènement d’un nouveau libéralisme, Michael Miguères analyse cette rupture intellectuelle et politique qui dépasse la simple alternance électorale pour s’inscrire dans une refondation idéologique profonde.

Un libéralisme de rupture face à l’épuisement du modèle étatiste

Le phénomène Milei ne peut être réduit à un simple mouvement populiste ou à une réaction conjoncturelle à la crise argentine. Le livre montre que le mileisme constitue avant tout un projet intellectuel structuré qui rompt avec plusieurs décennies de consensus interventionniste. Face à l’échec répété des compromis sociaux-démocrates et à l’expansion continue de l’État, Javier Milei propose une rupture doctrinale assumée. Ce « libéralisme de rupture » refuse le gradualisme et la recherche d’une hypothétique troisième voie entre marché et intervention publique. Il repose sur une réaffirmation des principes fondamentaux du libéralisme classique : la liberté individuelle, la propriété privée et le principe de non-agression comme fondements de l’organisation sociale. Dans cette vision, l’État ne doit plus être le moteur de l’économie mais une institution strictement limitée à ses fonctions essentielles.

Une doctrine nourrie par l’école autrichienne d’économie

Cette rupture idéologique s’appuie sur une tradition intellectuelle précise. Le livre rappelle que la pensée de Milei puise directement dans l’école autrichienne d’économie, notamment dans les travaux de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek et Murray Rothbard, auxquels s’ajoutent des penseurs contemporains comme Alberto Benegas Lynch ou Jesús Huerta de Soto. Ces auteurs fournissent au mileisme ses principaux outils conceptuels : critique de l’intervention étatique, primauté du marché dans la coordination économique et centralité de l’individu dans l’analyse économique. L’approche autrichienne repose notamment sur l’individualisme méthodologique, selon lequel les phénomènes économiques doivent être compris à partir des actions individuelles plutôt que des agrégats abstraits. En reprenant ces principes, Milei propose une relecture radicale du clivage politique traditionnel. La distinction entre droite et gauche laisse place à une opposition plus fondamentale entre liberté individuelle et collectivisme.

Une révolution intellectuelle dans un Occident en crise d’idées

Au-delà de l’Argentine, le livre inscrit l’expérience mileiste dans un contexte plus large de crise idéologique des sociétés occidentales. Selon l’analyse proposée, les doctrines économiques dominantes du XXᵉ siècle apparaissent aujourd’hui fragilisées. Le socialisme est présenté comme épuisé par ses contradictions, tandis que le keynésianisme serait devenu un simple instrument de gestion de la dette publique. Quant au libéralisme classique, il aurait progressivement perdu sa dimension philosophique pour se transformer en doctrine technocratique centrée sur la compétitivité. Dans ce contexte, le mileisme se présente comme une tentative de réhabilitation d’un libéralisme assumé, à la fois théorique et politique. En ce sens, la trajectoire de Javier Milei dépasse le cadre argentin : elle révèle l’émergence d’une nouvelle bataille des idées autour de la place de l’État, du marché et de la liberté individuelle dans les sociétés contemporaines.