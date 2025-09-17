Mobilisation du 18 septembre à Paris : Quel programme, quels risques

Manifestation principale

Le cortège intersyndical partira à 14h de la place de la Bastille pour rejoindre la Nation en passant par la République. Cette mobilisation s’annonce plus importante que celle du 10 septembre, avec une affluence attendue en forte hausse.

La préfecture de police a conçu un dispositif axé à la fois sur la protection des sites sensibles et sur la capacité de réaction rapide de ses unités mobiles pour faire face à des événements imprévus.

Groupes radicaux et cibles possibles

La mobilisation est également marquée par la présence annoncée de groupes issus de l’ultragauche, susceptibles de se regrouper en « black blocs ». Leurs actions pourraient viser :

des symboles économiques (enseignes commerciales, banques, grandes enseignes),

(enseignes commerciales, banques, grandes enseignes), des bâtiments publics ,

, ou encore des sites identifiés à l’État israélien.

Les zones commerçantes sont donc placées sous vigilance renforcée, notamment le long de l’itinéraire officiel. Les magasins situés sur ce trajet sont incités à fermer temporairement et à sécuriser leurs vitrines. Par précaution, le marché du boulevard Richard Lenoir est annulé.

En dehors de ce parcours, d’autres secteurs sensibles comme les Halles, les Champs-Élysées, le Faubourg Saint-Honoré, la place Vendôme et les Galeries Lafayette ne font pas l’objet de menaces précises, mais restent exposés. Un renforcement de la sécurité (fermeture rapide et présence accrue d’agents) est recommandé.

Rassemblements et actions connexes

En parallèle de la manifestation intersyndicale, plusieurs initiatives sont prévues dans la capitale :

7h00 : blocages de lycées avec possibles déambulations vers Bastille. La mobilisation étudiante pourrait suivre.

: blocages de lycées avec possibles déambulations vers Bastille. La mobilisation étudiante pourrait suivre. 8h00 : manifestation des Gilets jaunes, qui sera probablement redirigée par arrêté vers le cortège principal.

: manifestation des Gilets jaunes, qui sera probablement redirigée par arrêté vers le cortège principal. 12h00 : rassemblement de l’intersyndicale AP-HP rue Crozatier, puis jonction avec la manifestation intersyndicale.

: rassemblement de l’intersyndicale AP-HP rue Crozatier, puis jonction avec la manifestation intersyndicale. 12h00 également : manifestation des pharmaciens entre l’esplanade des Invalides et la place Pierre Laroque, avec possibilité de rejoindre ensuite le cortège principal.

également : manifestation des pharmaciens entre l’esplanade des Invalides et la place Pierre Laroque, avec possibilité de rejoindre ensuite le cortège principal. 13h30 : pré-rassemblement pressenti devant l’hôpital Tenon.

: pré-rassemblement pressenti devant l’hôpital Tenon. CGT Cheminots (Paris Est) : regroupement rue d’Alsace avant d’intégrer le cortège.

: regroupement rue d’Alsace avant d’intégrer le cortège. CGT RATP : nouvelle action prévue rue de Bercy, dans la continuité de celle du 10 septembre.

: nouvelle action prévue rue de Bercy, dans la continuité de celle du 10 septembre. Des tentatives de blocage du périphérique pourraient avoir lieu à différents points.

pourraient avoir lieu à différents points. Mesures de sécurité et restrictions réglementaires

Pour prévenir les incidents, plusieurs arrêtés sont reconduits en Île-de-France :

interdiction de manifester dans certains périmètres institutionnels,

interdiction du transport de carburant et d’articles pyrotechniques,

interdiction du port d’accessoires permettant de dissimuler le visage.

Les forces de sécurité seront massivement mobilisées sur la voie publique. Par ailleurs, des actions surprises et illégales, plus offensives, ne sont pas à exclure.

Perturbations attendues

La circulation sera fortement impactée dans les secteurs Bastille, République et Nation. Les riverains et automobilistes sont invités à éviter largement la zone tout au long de la journée.