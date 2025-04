Musk, Gates, Zuckerberg… annoncent la fin des téléphones. Tim Cook dit non

On assiste à une évolution constante de la technologie et des figures emblématiques comme Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Sam Altman prédisent la fin prochaine de l’ère des smartphones. Cette annonce ouvre la porte à des innovations qui pourraient bien chambouler notre quotidien. Tandis que ces pionniers imaginent un futur dominé par des technologies portables, des interfaces cérébrales et la réalité augmentée, plusieurs questions se posent sur la manière dont nous allons interagir avec le numérique, notamment sur l’expérience d’achat.

Les nouvelles technologies réinventent notre quotidien

Parmi les projets les plus ambitieux, il y a celui d’Elon Musk avec sa société Neuralink. Musk travaille sur des interfaces cerveau-ordinateur qui permettraient d’utiliser la technologie rien qu’en y pensant. Ce projet a déjà franchi un cap important avec deux volontaires humains ayant reçu cet implant novateur. Ce type d’avancée pave la voie à une communication directe entre le cerveau et les technologies, ce qui pourrait bien changer notre façon de vivre et de travailler.

De son côté, Bill Gates mise sur Chaotic Moon, une entreprise qui développe des tatouages électroniques dotés de nanosenseurs. Ces tatouages peuvent collecter, transmettre et recevoir des données. Cette innovation risquerait de transformer notre corps en une véritable interface numérique.

Quant à Mark Zuckerberg, il parie sur les lunettes de réalité augmentée pour remplacer les smartphones d’ici 2030. Ces lunettes superposeraient des éléments numériques à notre environnement, mariant ainsi le réel et le virtuel.

Apple continue de miser sur les smartphones

Pendant que certains misent sur le changement radical, Apple, dirigé par Tim Cook, reste attaché à sa stratégie centrée sur les smartphones. Bien que les concurrents prévoient d’autres routes, Apple persévère dans l’amélioration de ses produits, comme le lancement récent de l’iPhone 16. Ce téléphone intègre des fonctions avancées d’intelligence artificielle, signe de l’effort permanent d’Apple pour perfectionner ses appareils.

Pour Tim Cook, les smartphones occupent toujours une place importante dans notre vie de tous les jours. Il est donc question de faire évoluer petit à petit ces appareils que des milliards de personnes utilisent quotidiennement.

Ces deux approches montrent bien que l’avenir technologique se dessine sous deux angles opposés. D’un côté, on trouve la rupture pensée par Musk, Gates et Zuckerberg, qui imaginent un monde où les objets physiques laissent place à des dispositifs portables ou implantés. De l’autre, Apple préfère peaufiner les technologies actuelles qui font déjà partie de notre quotidien.

Il est toutefois important de rappeler que ces innovations doivent encore surmonter plusieurs défis, comme les questions de confidentialité, de considérations éthiques et de sécurité numérique, avant de s’imposer dans la vie de tous les jours.