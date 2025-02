Bientôt la disparition des caddies ? Voici ce qui pourrait les remplacer

On pourrait bien assister à la disparition des chariots traditionnels dans les supermarchés avec l’arrivée des caddies connectés. Ces nouveautés high-tech promettent de redéfinir l’expérience des courses en grande surface, remettant en question non seulement l’emploi des chariots d’antan mais aussi le rôle des caissiers.

Un petit tour dans l’histoire des caddies classiques

Les chariots qu’on utilise tous les jours ont fait leur apparition en France grâce à Raymond Joseph en 1963. Après avoir découvert leur usage aux États-Unis, cet entrepreneur de Strasbourg a joué un rôle décisif dans l’ouverture du premier hypermarché Carrefour dans l’Essonne. Depuis, ces chariots sont devenus incontournables pour transporter tout un tas d’articles lors de nos courses hebdomadaires.

L’arrivée des caddies connectés

Aujourd’hui, les anciens chariots laissent peu à peu la place aux caddies connectés, conçus pour permettre aux clients de gagner du temps et de mieux gérer leur porte-monnaie. Ces appareils sont en phase de test dans un supermarché Intermarché à Provins, en Seine-et-Marne, sous la houlette du groupe Les Mousquetaires. « Cette innovation permet une gestion plus aisée des dépenses et un gain de temps au moment du passage en caisse libre-service », précise le groupe.

Ces caddies de demain embarquent une borne numérique avec écran tactile, une scanette, et deux caméras utilisant la technologie de « computer vision ». Pour ceux qui ne connaissent pas, cette technologie permet de reconnaître instantanément des milliers d’articles sans avoir besoin de les scanner un par un.) Les produits sont identifiés par leur marque, poids et prix, offrant ainsi une transparence totale sur vos achats.

Les fonctions pratiques pour les clients

Les nouvelles fonctionnalités de ces caddies vont bien au-delà de la simple reconnaissance automatique des produits. Grâce à l’affichage en temps réel sur l’écran du chariot, on peut suivre exactement le montant total de ses achats. (C’est un sacré avantage pour ajuster son budget à la volée.) Vous pouvez aussi consulter votre cagnotte et voir d’un coup d’œil les offres et promotions appliquées directement sur le total de votre panier.

Le paiement se fait sans avoir à sortir les produits du caddie, grâce à une borne spéciale qui transmet le montant total directement sur votre téléphone. De plus, un couloir réservé permet de sortir du magasin rapidement, évitant ainsi les files d’attente interminables à la caisse et réduisant le stress lié à cette attente.

Toutefois, cette automatisation progressive fait naître quelques inquiétudes, notamment quant à la possible disparition des postes de caissiers. Bien que ces innovations semblent prometteuses pour fluidifier nos courses, elles requièrent aussi un temps d’adaptation pour ceux qui sont habitués aux méthodes classiques. (Par ailleurs, certains articles comme les fruits, légumes ou produits en promotion demandent encore l’usage d’une scanette manuelle.)

Intermarché rappelle aussi que cette technologie propose une expérience bien différente pour le client, tout en renforçant la sécurité contre les fraudes grâce aux caméras intégrées. Raz Golan, CEO et co-fondateur de Shopic : « Avec notre technologie de chariot intelligent, Intermarché offre aux clients une expérience novatrice, interactive et personnalisée, ainsi qu’une solution sécurisée d’encaissement autonome pour les magasins » rapporte Pleinevie.

Pendant que ces innovations continuent d’être testées et peaufinées, chacun de nous est invité à réfléchir aux changements qu’elles pourraient apporter à nos modes de vie futurs. Le développement rapide des technologies connectées dans nos quotidiens suscite naturellement quelques interrogations sur l’avenir du travail humain face à l’automatisation.