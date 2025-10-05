Nomination des nouveaux ministres : auront-ils le courage ?

Le courage de toucher aux rentes

Faire des économies n’est pas un exercice comptable : c’est une épreuve politique.

Réduire la dépense publique, c’est toucher à des rentes, à des habitudes, à des clientèles. Chaque euro gaspillé nourrit un petit monde : subventions à des associations sans utilité réelle, aides extérieures peu justifiées, structures publiques redondantes, procédures inutiles.

Y mettre fin suppose de contrarier les bénéficiaires de cette dépense. Et c’est précisément là que se mesure le courage : savoir déplaire pour servir l’intérêt général.

Couper, oui — mais rendre aussi

Mais il serait dangereux de se contenter de “couper”.

Réduire la dépense publique, sans action parallèle, freine la croissance. Moins d’argent injecté, c’est moins d’activité, moins d’investissement, et donc moins de recettes fiscales.

C’est pourquoi faire des économies doit aller de pair avec une baisse des impôts.

L’argent économisé doit revenir dans l’économie réelle — chez ceux qui consomment, travaillent, entreprennent. Ainsi, les coupes dans la dépense deviennent un levier de croissance, non une sanction.

Sur le plan politique, c’est tout aussi décisif : les Français accepteront les efforts si ces efforts leur rapportent. Ils comprendront que l’austérité n’est pas une punition, mais une méthode pour mieux récompenser le travail et l’initiative.

L’État obèse, l’éternel tabou

Depuis des années, on évoque “le mammouth administratif” sans jamais l’affronter. À chaque tentative, la haute fonction publique explique qu’il est impossible de simplifier, de rationaliser, de supprimer des postes. Le discours est brillant, technique, imparable — et stérile.

Pendant ce temps, l’État s’épaissit : procédures, normes, contrôles, rapports. Il crée de l’emploi administratif mais pas de valeur. Il se nourrit de lui-même, et justifie sa croissance par sa propre complexité.

Moins d’État, mais mieux d’État

Il ne s’agit pas de détruire l’État, mais de le recentrer.

Moins d’État là où il est redondant.

Plus d’État là où il protège, soigne, instruit, défend.

C’est une question de volonté, non de technique. Une question de bon sens, non de doctrine.

Réformer la dépense publique exige de la lucidité et du courage — deux qualités rares, mais aujourd’hui indispensables.

La France n’a plus besoin de promesses.

Elle a besoin de décisions.