Réduction de l’aide humanitaire : l’ONU face à une coupure historique de son financement

Le Programme alimentaire mondial (PAM), organe des Nations unies en charge de la distribution de l’aide alimentaire, a annoncé une réduction significative de ses financements pour l’année 2025. Cette décision, présentée comme une conséquence directe du repli des contributions internationales, pourrait affecter jusqu’à 58 millions de personnes dans le monde, selon les estimations officielles de l’agence.

58 millions de bénéficiaires concernés par la réduction des programmes de l’ONU

Dans un communiqué publié le 28 mars 2025, le PAM indique que ses ressources pour 2025 devraient diminuer de 40 % par rapport à l’année précédente. « La gravité de ces réductions, combinée à un nombre record de personnes dans le besoin, a entraîné une crise sans précédent pour des dizaines de millions de personnes dans le monde », indique le texte.

Cette contraction budgétaire intervient alors que l’organisation affirme maintenir ses priorités sur les pays les plus vulnérables. Toutefois, elle alerte sur l’ampleur du manque à combler. « Nous sommes confrontés à un gouffre financier dont les conséquences peuvent être fatales », déclare Rania Dagash-Kamara, responsable des partenariats et de l’innovation au sein du PAM.

Le nombre de personnes susceptibles d’être impactées s’élève à 58 millions, réparties sur 28 des opérations jugées les plus critiques par l’agence. L’insuffisance de financements pourrait conduire à des interruptions totales ou partielles de l’aide alimentaire dans plusieurs zones d’intervention.

À Gaza, la situation est particulièrement préoccupante. Le PAM indique qu’il ne dispose plus que de deux semaines de réserves alimentaires sur le territoire, et ce, alors que les opérations militaires israéliennes ont repris, rendant l’acheminement de l’aide plus complexe.

Un repli généralisé des contributions internationales

Les difficultés rencontrées par le PAM s’inscrivent dans une tendance globale de réduction des aides internationales. L’agence américaine USAID, principal bailleur du PAM, a vu ses financements amputés de 83 % par décision de l’administration du président Donald Trump, soit l’équivalent de « dizaines de milliards de dollars » supprimés. USAID représentait jusqu’ici un budget annuel de 42,8 milliards de dollars, soit 42 % de l’aide humanitaire mondiale.

Des pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore les États scandinaves ont également procédé à des baisses de leurs contributions respectives.

Face à cette situation, le PAM tente de maintenir ses opérations tout en adaptant ses priorités. Les responsables insistent sur l’importance d’un engagement renforcé de la communauté internationale pour éviter un effondrement des dispositifs de distribution alimentaire.