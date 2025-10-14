Orange : votre débit Internet double sans que vous ayez à bouger le petit doigt

Depuis le 13 octobre 2025, plusieurs clients Orange découvrent que leur débit Internet a soudainement augmenté. Le géant des télécoms a discrètement lancé une mise à jour technique destinée aux détenteurs de l’ancienne Livebox Zen Fibre, une offre qui n’est plus vendue mais encore utilisée par de nombreux foyers. Résultat : un débit descendant doublé, passant de 1 Gb/s à 2 Gb/s, et un débit montant légèrement relevé, de 700 à 800 Mb/s. Sans rien demander et sans payer plus cher, les abonnés voient ainsi leur connexion fibre gagner en rapidité.

Orange : une augmentation de débit qui ne coûte rien aux abonnés

Certains abonnés ont cru à une erreur en recevant un courriel d’Orange leur annonçant une hausse gratuite de leur débit fibre. Pourtant, l’opération est bien réelle. Selon MacGeneration, « des abonnés à l’ancienne offre Livebox Zen Fibre ont reçu un email leur annonçant une augmentation gratuite de leur débit ». L’opérateur a en effet décidé d’appliquer automatiquement cette évolution sur les lignes concernées, sans intervention du client et surtout sans surcoût. D’après Frandroid, « les clients passent d’un débit descendant de 1 Gb/s à 2 Gb/s, sans changement de box et sans surcoût ».

Ce geste commercial est d’autant plus notable qu’il ne concerne pas les nouvelles offres, mais une formule ancienne, la Livebox Zen Fibre, retirée du catalogue depuis plusieurs années. Les utilisateurs, souvent restés sur ce forfait pour sa stabilité tarifaire, bénéficient donc d’un gain de performance sans rien perdre en prix.

Ce que cela change pour les utilisateurs au quotidien

Concrètement, ce doublement du débit descendant se traduit par une navigation beaucoup plus fluide, notamment pour les foyers connectés sur plusieurs écrans. Téléchargements de jeux vidéo, streaming en 4K, appels vidéo, envois cloud : tout devient plus rapide. Frandroid précise de son côté que « le débit montant monte légèrement également, de 700 Mb/s à 800 Mb/s », ce qui améliore sensiblement la vitesse de transfert de fichiers lourds, un atout pour les télétravailleurs ou les créateurs de contenu.

Cependant, MacGeneration nuance : « Il s’agit de 2 Gb/s “partagés” : on ne peut pas atteindre 2 Gb/s sur un seul appareil, mais jusqu’à 2 Gb/s cumulés sur plusieurs connexions simultanées. » En clair, chaque port Ethernet de la Livebox reste limité à 1 Gb/s, mais le débit total combiné — entre Wi-Fi et plusieurs ports Ethernet — peut atteindre les 2 Gb/s annoncés.

Dans un contexte où la concurrence entre fournisseurs d’accès à Internet s’intensifie, cette démarche renforce la réputation d’Orange en matière de fiabilité. Pour le consommateur, c’est la promesse d’une connexion plus stable, capable de répondre à l’évolution des usages : télétravail, streaming 8K, domotique, jeux en ligne ou intelligence artificielle domestique. Et le tout, sans la moindre augmentation de facture.