Le Caribbean Princess, navire de croisière exploité par Princess Cruises, est rentré tôt lundi 23 novembre 2026 au Port Everglades de Fort Lauderdale, en Floride, au terme d’un voyage de douze jours. Près de 150 passagers et membres d’équipage sont tombés malades durant la traversée, victimes d’une maladie gastro-intestinale dont la cause reste à déterminer.

Selon les chiffres communiqués par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), au moins 134 des 2 936 passagers et 14 des 1 132 membres d’équipage ont signalé des symptômes, soit un total de 148 cas. Vomissements et diarrhées dominent les tableaux cliniques rapportés à l’agence sanitaire américaine, qui indique poursuivre sa surveillance de l’épidémie.

Nettoyage renforcé et buffet suspendu

Face à la propagation des symptômes, l’équipage a réagi rapidement en déployant des protocoles de désinfection renforcés sur l’ensemble du navire, a expliqué Princess Cruises dans une déclaration transmise à CBS News Miami, évoquant des mesures complètes de nettoyage et de désinfection.

Les passagers racontent une traque méticuleuse de la moindre surface. Linda Lombardo a décrit le nettoyage intensif mis en place dès qu’un cas était signalé, expliquant à CBS News Miami que dès qu’une personne tombait malade et que cela était signalé, tout était nettoyé, que ce soit au casino, partout où l’on allait, même près de la piscine, et que dès qu’on se levait, la table était récurée. Casino, piscine, tables : rien n’y échappait.

Le buffet, lui, a tout simplement disparu au profit d’un service à table assuré intégralement par le personnel. Gina Romero, autre passagère, a confirmé ce changement : « Les gens, le personnel, ils sont là pour nous servir. Oui. Tout. Le sel et le poivre. L’eau. Le jus. Tout. » Plus aucun contact direct entre les passagers et la nourriture n’était toléré.

Plusieurs agents pathogènes possibles selon une experte

La cause de l’épidémie demeure inconnue à ce jour. La Dre Aileen Marty, experte en maladies infectieuses à la Florida International University, souligne que plusieurs agents pathogènes différents pourraient en être à l’origine. « Des analyses devront être effectuées pour déterminer s’il s’agit réellement d’un norovirus, ou bien d’un autre virus ou d’une bactérie à l’origine de cette situation. », a-t-elle indiqué.

L’experte estime en outre que le nombre de personnes touchées pourrait encore grimper, certains passagers étant actuellement en phase d’incubation. « Il est fort probable que ce nombre augmente, car, à l’heure actuelle, des personnes sont déjà en train de couver ce dont il s’agit. », a-t-elle précisé.

Sarah Greaves-Gabbadon, journaliste de voyage spécialisée dans les croisières, conseille aux voyageurs d’emporter leurs propres médicaments avant d’embarquer. Elle dit toujours garder sur elle une trousse de premiers secours basique, avec un antidiarrhéique, des antidouleurs et des antinauséeux. Si les navires disposent d’installations médicales à bord, la demande pour ces services pourrait augmenter en période d’épidémie, note-t-elle.

Le Caribbean Princess avait quitté Port Everglades le 11 novembre 2026 pour une croisière de douze nuits.