Si une femme ménopausée, par exemple, ne déjeune que d’un œuf et ne répartit pas correctement la protéine au cours de la journée, elle aura difficilement de quoi couvrir ses besoins quotidiens, explique Carla Romagosa, diététicienne-nutritionniste spécialisée en ménopause, périménopause et santé féminine, dans un entretien accordé à La Vanguardia. Elle siège aussi au conseil d’administration de l’Asociación Española para el Estudio de la Menopausia.

À la ménopause, les changements hormonaux modifient la composition corporelle : la masse musculaire tend à diminuer tandis que la graisse abdominale progresse. Ce processus, qui débute en réalité dès 30 ou 35 ans, peut s’accentuer pendant la transition ménopausique, rappelle la spécialiste.

Des besoins qui grimpent, mais s’individualisent

La référence classique pour un adulte en bonne santé est de 0,8 gramme de protéine par kilo de poids corporel et par jour. Un chiffre qui peut s’avérer insuffisant chez une femme ménopausée, selon Romagosa, qui situe plutôt la fourchette entre 1,2 et 1,5 gramme par kilo, à ajuster au cas par cas.

Si la femme s’entraîne en force, perd de la graisse ou présente une sarcopénie, les besoins peuvent grimper jusqu’à près de 2 grammes par kilo, mais sous supervision professionnelle.

Encore faut-il savoir ce que représentent concrètement ces grammes dans l’assiette. La première chose à comprendre, c’est que 100 grammes de poulet n’équivalent pas à 100 grammes de protéine, précise-t-elle. Une portion de 120 grammes de blanc de poulet cuit apporte environ 35 grammes de protéine, deux œufs entre 12 et 14 grammes, et 150 grammes de saumon environ 30 grammes.

Un œuf seul, lui, n’en apporte qu’à peine six ou sept grammes, ce qui explique la difficulté à combler ses besoins en se limitant à un petit-déjeuner frugal. Plutôt que de peser chaque assiette, Romagosa préfère miser sur l’éducation nutritionnelle et l’apprentissage des portions à l’œil.

La protéine ne se transforme pas automatiquement en muscle. » Quelle que soit la quantité de protéines que tu consommes, s’il n’y a pas de stimulus, tu n’augmenteras pas ta masse musculaire. » résume-t-elle en substance : l’organisme puise dans les acides aminés, qu’elle compare aux perles d’un collier, selon ses besoins réels.

Une femme sédentaire a donc besoin de protéines pour entretenir ses tissus, mais pas forcément autant qu’une femme qui s’entraîne. Pour gagner du muscle, il faut combiner un apport suffisant avec un entraînement de force.

Côté sources, le poisson, les œufs, la viande et les produits laitiers apportent des protéines très assimilables contenant tous les acides aminés essentiels. Les légumineuses, le soja, le tofu, le tempeh, les fruits secs et les graines constituent aussi de bonnes options, avec en prime des fibres.

Une alimentation végétarienne bien construite peut parfaitement couvrir les besoins, assure la nutritionniste, qui balaie un mythe tenace : il n’est pas nécessaire de combiner légumineuses et céréales dans le même repas, il suffit de varier les sources au fil de la journée.

Certains signes peuvent alerter sur un apport insuffisant :

une faim plus importante que d’habitude, l’envie constante de grignoter ou de la fatigue, une perte de masse musculaire est aussi possible, surtout combinée à la sédentarité.

Mieux vaut regarder l’ensemble de son alimentation, son ressenti et son niveau d’activité plutôt que de se focaliser sur le chiffre de la balance.

La protéine reste très rassasiante, ce qui aide à préserver la masse musculaire quand la composition corporelle évolue. Mais elle ne fait pas fondre la graisse à elle seule : il faut l’associer à du mouvement et à une alimentation équilibrée. Romagosa pointe aussi un conditionnement culturel : on nous a appris, à nous les femmes, à penser que si nous nous sentons trop rassasiées, c’est que nous avons trop mangé.

Quant aux produits enrichis en protéines qui envahissent les rayons, beaucoup relèvent surtout du marketing, un yaourt contenant déjà naturellement de la protéine. Elle conseille de lire les étiquettes plutôt que de se fier à ce qui est écrit en gros sur l’emballage, citant le skyr comme option pratique, sans que l’achat de produits enrichis soit nécessaire si l’alimentation habituelle suffit déjà.

Parmi les croyances erronées entendues en consultation, celle d’une protéine néfaste pour les reins revient souvent. Rien ne le démontre chez des personnes en bonne santé consommant des quantités raisonnables, précise Romagosa, qui réserve la prudence aux cas de maladie rénale avérée, nécessitant un ajustement de l’apport.