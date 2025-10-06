Paris : la maire du 8e choque en avouant avoir dépensé 35 000 €… en vêtements !

Les notes de frais de Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement de Paris, font chaud au cœur de beaucoup de gens. Ses dépenses pour représenter la collectivité – surtout celles concernant sa garde-robe – ont été mises en lumière dans un article de Libération. Ce dossier relance le débat sur les privilèges des élus locaux et amène à se poser des questions sur la pertinence de telles enveloppes à l’heure où la vie devient de plus en plus chère.

Un aperçu des frais qui dérangent

Sur les cinq dernières années, Jeanne d’Hauteserre a engagé 35 779,65 € pour ses frais de représentation. La majorité de cette somme a été allouée à l’achat et à l’entretien de ses vêtements. Chaque maire bénéficie d’une enveloppe mensuelle de 990 € pour couvrir ces frais, lesquels doivent servir aux activités officielles plutôt qu’à des dépenses personnelles du quotidien. Parmi les créateurs favoris de la maire, on retrouve The Kooples, Maje et Éric Bompard.

En 2024, Jeanne d’Hauteserre n’a pas totalement dépensé son budget et a même remboursé la moitié des frais effectués. Elle affirme que ses choix vestimentaires découlent d’un désir de promouvoir des produits français de qualité. Malgré tout, ses explications n’ont pas réussi à calmer les esprits.

La réaction du public et le débat qui s’en suit

La divulgation de ces dépenses a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Certains internautes y voient du « lunarisme », et le mouvement Debout, lancé par François Ruffin, a souligné un décalage entre le 8e arrondissement et le reste de la France. De plus, une journaliste de BFM TV a rappelé que 5 millions de Français se débrouillent avec moins de 990 € par mois.

Lors de son passage sur BFM TV le samedi 4 octobre, Jeanne d’Hauteserre a admis que ces privilèges pouvaient choquer, surtout quand beaucoup doivent « se serrer la ceinture ». Elle a même proposé de supprimer les indemnités pour frais de représentation dans une période où les citoyens doivent faire des sacrifices financiers.

La polémique et ses justifications

Cette affaire survient alors qu’un dossier similaire concerne Anne Hidalgo, maire de Paris. Jeanne d’Hauteserre s’est défendue en précisant que, comme les députés, sénateurs ou ministres, elle perçoit légalement ces frais pour remplir ses missions. « J’ai préféré m’acheter des fringues pour être bien sapée », a-t-elle expliqué, soulignant son rôle de représentante du prestigieux 8e arrondissement.

Elle en a profité pour remercier les concitoyens qui rendent possibles ces avantages : « Je profite de l’occasion pour remercier tous nos concitoyens qui travaillent et qui nous permettent d’avoir ces indemnités ». Néanmoins, elle reconnaît comprendre la frustration des personnes avec des revenus modestes face à ces privilèges.

Ce que ça implique financièrement et légalement

Les frais de représentation sont encadrés par la loi n°2015-366. Cette loi fixe un plafond selon lequel les élus peuvent se faire rembourser certaines dépenses par leur collectivité. Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ainsi que l’Association des maires de France participent à la régulation et à financement des services publics des collectivités locales.