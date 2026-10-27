Temu : comment Bruxelles impose sa régulation au géant chinois du e-commerce

Lundi 26 octobre 2026, la Commission européenne a validé le plan d’action de Temu suite à une amende de 200 millions d’euros. Au-delà du chiffre, la décision illustre comment le règlement sur les services numériques (DSA) transforme la régulation du commerce électronique en Europe. Pour la plateforme chinoise, qui compte 130 millions d’utilisateurs sur le continent, débute une course contre la montre : quatre mois pour prouver sa capacité à éliminer les produits dangereux de son catalogue.

Qu’est-ce que le DSA et pourquoi Temu l’a violé ?

Le règlement sur les services numériques : les principes clés

Entré en vigueur en 2024, le Digital Services Act impose aux très grandes plateformes en ligne des obligations strictes en matière de protection des consommateurs. Le texte les contraint à identifier, évaluer et atténuer les risques systémiques liés à leurs activités. Concrètement, les marketplaces doivent empêcher la diffusion de contenus illicites et la vente de produits non conformes aux normes européennes. Les plateformes dépassant 45 millions d’utilisateurs mensuels en Europe entrent dans cette catégorie, soumise à une surveillance renforcée de Bruxelles.

Le règlement prévoit des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires mondial annuel. Un mécanisme dissuasif visant les géants américains et asiatiques du numérique, accusés de privilégier la croissance rapide au détriment de la sécurité. Pour Temu, arrivé en Europe en 2023, l’adaptation s’avère douloureuse.

Les violations identifiées par la Commission

Les équipes de la Commission ont mené des achats tests en se faisant passer pour des clients ordinaires. Les résultats s’avèrent alarmants. Selon les autorités européennes, « un très fort pourcentage des chargeurs commandés n’ont pas réussi à passer des tests de sécurité basiques ». Une proportion élevée de jouets pour bébés présentait des risques de suffocation ou contenait des substances chimiques nocives dépassant les seuils autorisés.

Ces manquements révèlent des défaillances systémiques dans les processus de contrôle. La plateforme n’avait pas mis en place d’évaluation des risques suffisante pour détecter et bloquer les produits dangereux avant leur mise en vente. Les systèmes de recommandation amplifiaient même la visibilité de certains articles non conformes, exploités par des vendeurs tiers cherchant à maximiser leurs ventes.

L’amende de 200 millions : une sanction calibrée

Pourquoi ce montant ? Le calcul de la Commission

L’amende de 200 millions d’euros peut sembler considérable. Elle reste pourtant très inférieure au plafond autorisé par le DSA. Appliqué à Pinduoduo, maison mère de Temu fondée en 2015, le maximum théorique de 6% du chiffre d’affaires annuel aurait pu atteindre plusieurs milliards. Bruxelles a opté pour une approche progressive, privilégiant l’incitation au changement plutôt que la punition maximale.

La Commission prend en compte plusieurs critères : la gravité des violations, leur durée, le nombre de consommateurs exposés et la coopération de l’entreprise. « Nous saluons l’approbation par la Commission européenne du plan d’action de Temu relatif à ses obligations d’évaluation des risques au titre du règlement sur les services numériques », a déclaré la plateforme dans un communiqué, soulignant « la qualité des échanges » avec les autorités.

Comparaison avec d’autres sanctions du DSA

Cette sanction s’inscrit dans une série de mesures visant les plateformes asiatiques de commerce en ligne. L’e-commerce chinois fait face à une pression réglementaire croissante, combinant amendes DSA et nouvelles taxes sur les colis. Shein et AliExpress subissent également des contrôles renforcés, révélant une stratégie européenne cohérente pour encadrer ces acteurs.

Contrairement aux sanctions RGPD, souvent concentrées sur la protection des données, les amendes DSA ciblent directement la sécurité des produits physiques. Un changement de paradigme qui transforme la responsabilité des marketplaces, désormais contraintes de vérifier activement le contenu de leurs catalogues.

Le plan d’action validé : cinq piliers de conformité

Évaluation des risques et indicateurs fiables

Le plan accepté par Bruxelles repose sur cinq mesures structurantes. Premièrement, Temu doit réaliser une analyse approfondie des risques liés à la vente de produits non conformes. Deuxièmement, la plateforme s’engage à utiliser des indicateurs fiables pour mesurer l’efficacité de ses dispositifs de contrôle. Ces métriques permettront de quantifier précisément le pourcentage de produits dangereux détectés et retirés.

Troisièmement, l’entreprise doit évaluer les limites de ses systèmes de modération actuels. Quatrièmement, une analyse détaillée examinera comment les algorithmes de recommandation amplifient ou réduisent la visibilité des produits illicites. Enfin, Temu s’engage à étudier les manipulations délibérées des vendeurs exploitant les failles de la plateforme.

Modération de contenu et systèmes de recommandation

Les algorithmes de recommandation constituent un enjeu majeur. Ces systèmes, conçus pour maximiser l’engagement, peuvent involontairement promouvoir des articles non conformes si les vendeurs optimisent leurs fiches produits pour contourner les filtres. Temu doit désormais intégrer des critères de sécurité dans ses mécanismes de classement, pénalisant automatiquement les vendeurs récidivistes.

La plateforme affirme que « ces engagements illustrent concrètement la volonté de Temu d’investir dans un dispositif de conformité solide, afin d’offrir à l’ensemble de ses utilisateurs dans l’UE un environnement d’achat sûr et digne de confiance ». Reste à vérifier si les moyens suivront les promesses.

Calendrier et enjeux : les quatre mois critiques

Temu dispose de quatre mois pour réaliser une évaluation intermédiaire des risques, couvrant une période de six mois jusqu’au 30 novembre 2026. Un délai court pour transformer en profondeur les processus de contrôle d’une marketplace gérant des millions de références. La Commission surveillera étroitement les progrès, avec la possibilité d’imposer de nouvelles sanctions en cas de manquements persistants.

Au-delà du cas Temu, la décision de Bruxelles établit un précédent pour l’ensemble du secteur. Les plateformes de commerce en ligne savent désormais que la croissance rapide ne justifie plus les compromis sur la sécurité. Le DSA transforme progressivement les règles du jeu, imposant aux acteurs asiatiques de s’aligner sur les standards européens. Pour les consommateurs, l’enjeu reste simple : acheter en ligne sans risquer leur santé ni celle de leurs enfants. La régulation européenne parie sur la contrainte pour y parvenir.