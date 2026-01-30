Périscolaire à Paris : des faits graves, des enfants en danger

Violences sexuelles, sévices physiques, comportements déviants, absence de contrôles effectifs : les révélations de Cash Investigation sur le périscolaire parisien ont mis au jour des faits d’une extrême gravité. Ce qui est en jeu dépasse largement un dysfonctionnement administratif : il s’agit de la protection des enfants. Pourtant, face à l’ampleur du scandale, les réponses politiques restent rares, imprécises ou inexistantes.

Des déviances graves, connues depuis longtemps

Le reportage diffusé le 29 janvier décrit un système profondément défaillant, dans lequel des enfants ont été exposés à des violences et à des comportements manifestement inadaptés. Violences sexuelles sur mineurs, sévices physiques, animateurs alcoolisés ou présentant des dérives préoccupantes, signalements ignorés ou mal traités : les témoignages s’accumulent et dessinent un tableau alarmant du périscolaire parisien. Ces révélations n’ont pourtant rien d’inédit. Comme l’a rappelé Sarah Knafo sur X : « Le pire ? La mairie savait. Depuis 2015. » Un rapport interne de la Ville de Paris, datant de cette période, alertait déjà sur les risques encourus par les enfants et recommandait notamment d’interdire les espaces isolés, identifiés comme facilitant des infractions sexuelles sur mineurs. Dix ans plus tard, aucune réforme structurelle n’a été engagée. Ce décalage entre la connaissance des risques, y compris ceux liés à des comportements déviants, et l’absence d’action interroge lourdement la responsabilité publique. Il ne s’agit plus seulement d’un dysfonctionnement, mais d’un système maintenu en l’état malgré des alertes répétées portant directement sur la sécurité et l’intégrité des enfants.

Un silence et des réponses très partielles face à un scandale majeur

Face à une affaire de cette gravité, touchant au cœur même de la protection de l’enfance, on aurait pu s’attendre à des prises de position rapides et claires des candidats à la mairie de Paris. Or, à ce stade, le constat est frappant : les réactions sont rares, et les propositions concrètes quasiment absentes. Philippe Mariani n’a pas encore réagi publiquement. Pierre-Yves Bournazel a évoqué quelques pistes générales, dont une formation renforcée des animateurs, sans répondre à la question centrale des contrôles, de la prévention des déviances et de la chaîne de responsabilité. Rachida Dati a appelé à une enquête globale et à un plan d’urgence, sans détailler de mesures opérationnelles ni de dispositifs immédiats de protection. Dans l’ensemble, les réponses avancées relèvent davantage de l’intention que de décisions applicables à court terme. Elles laissent intacte la question essentielle : comment empêcher, concrètement et dès maintenant, que des enfants soient exposés à des comportements déviants et à des risques aussi graves dans les écoles parisiennes ?

Un attentisme difficilement compréhensible face à un enjeu fondamental

À ce stade, le sentiment dominant reste celui de l’attentisme. Alors que les faits révélés touchent à l’intégrité physique et psychologique des enfants, les réactions politiques demeurent timides, incomplètes ou différées. Ce scandale dépasse pourtant largement les clivages entre droite et gauche. Il concerne des familles, des enseignants, des personnels municipaux et, plus largement, tous ceux pour qui la protection de l’enfance constitue un impératif absolu. La protection des enfants ne peut pas être traitée comme un sujet parmi d’autres. Elle appelle une réaction rapide, ferme et transversale. Le temps des constats, des enquêtes à venir et des annonces générales ne peut suffire face à l’urgence et à la gravité des situations décrites. Dans ce contexte, une candidate a néanmoins apporté des éléments de réponse pragmatiques, sans s’inscrire dans une logique partisane. Sarah Knafo a évoqué plusieurs leviers concrets : contrôles systématiques des intervenants périscolaires, mise à l’écart immédiate en cas de signalement, recentrage sur des personnels identifiés et connus des familles, renforcement de la transparence vis-à-vis des parents. Il ne s’agit pas d’un programme exhaustif, mais d’éléments opérationnels répondant directement aux failles mises en lumière.

Pour un sujet d’une telle gravité, cela ne peut rester isolé. Il est désormais attendu que l’ensemble des candidats se positionnent clairement, expliquent ce qu’ils entendent faire et, surtout, comment ils comptent agir. L’absence de réponses à la hauteur d’un scandale touchant à la protection de l’enfance serait difficilement compréhensible, et politiquement comme moralement intolérable.