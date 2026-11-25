Dans le baromètre 2026 « Créatrices d’Avenir » d’Initiative Île-de-France, publié hier, 75 % des femmes entrepreneures interrogées déclarent avoir vécu au moins une situation sexiste, intrusive ou discriminatoire. Seules 55 % disent spontanément avoir subi des obstacles ou des discriminations liés à leur genre.

Un écart de 20 points selon la façon de poser la question

Menée auprès de 603 entrepreneures en Île-de-France, l’enquête leur demande d’abord si elles ont été confrontées à des obstacles ou à des discriminations liés à leur genre : 55 % répondent oui. Le questionnaire énumère ensuite des situations précises, notamment des remarques intrusives sur la maternité, des propos paternalistes et des avances non sollicitées. Au moins l’une d’elles a été vécue par 75 % des répondantes.

« L’écart entre les situations vécues et la manière dont elles sont qualifiées peut s’expliquer par une forme de banalisation ou de sous-identification des violences faites aux femmes dans le cadre professionnel », analyse Francine Savidan, présidente d’Initiative Île-de-France. La répétition de certains comportements peut contribuer à cette banalisation. Reconnaître une discrimination peut aussi revenir à admettre une vulnérabilité dans un milieu qui valorise la résilience. Les entrepreneures dépendent par ailleurs directement de leurs clients, partenaires ou financeurs : qualifier un comportement de discriminatoire peut les conduire à rompre une relation importante pour leur activité.

Remarques intrusives, propos paternalistes et avances non souhaitées

Les remarques sur la vie personnelle ou la maternité concernent 40 % des répondantes. Viennent ensuite les propos sexistes ou paternalistes, cités par 37 %, puis les avances, invitations ou comportements insistants et non souhaités, rapportés par 14 %. Enfin, 3 % évoquent des pressions ou des formes de chantage à connotation sexuelle liées à leur activité.

« Vous comptez avoir des enfants bientôt ? », « Votre mari est d’accord avec votre projet ? », « C’est courageux de se lancer à votre âge » : posées lors de rendez-vous professionnels, ces questions empiètent sur la vie privée et sont rarement adressées aux hommes entrepreneurs. Leur fréquence peut contribuer à les faire paraître normales, malgré le traitement différencié qu’elles traduisent. Selon le dernier baromètre Odoxa sur les inégalités économiques, les femmes restent davantage interrogées sur leur vie personnelle que sur leurs compétences professionnelles.

Le paternalisme peut, lui aussi, passer pour de la bienveillance : appeler une dirigeante de 40 ans « petite », minimiser ses réussites ou lui proposer systématiquement une aide qu’elle n’a pas demandée revient à l’infantiliser. Cette apparence bienveillante peut rendre le comportement difficile à dénoncer sans craindre de paraître ingrate ou susceptible.

38 % ne réagissent pas à une situation discriminatoire

Parmi les femmes entrepreneures confrontées à une situation discriminatoire, 38 % ne réagissent pas ; parmi elles, 22 % disent vouloir préserver une relation ou un projet professionnel. « Malgré la libération de la parole portée par le mouvement #MeToo, de nombreuses dirigeantes gardent le silence ou ne mesurent pas, sur le moment, la gravité des situations auxquelles elles sont confrontées », souligne Francine Savidan.

Une répondante sur dix a renoncé à une opportunité — financement, marché ou contrat — ou mis fin à une collaboration à la suite d’une discrimination. Pour une entrepreneure, dénoncer un client sexiste peut signifier perdre une part importante de son chiffre d’affaires ; refuser un financement obtenu au prix de remarques déplacées peut compromettre le développement de son entreprise. Contrairement aux salariées, elle ne dispose pas de la protection d’un service de ressources humaines ni de la distance hiérarchique.

Seul 1 % des femmes ayant subi une discrimination a signalé la situation à une structure de soutien juridique ou psychologique. « Un travail de fond reste nécessaire pour mieux faire connaître les structures d’accompagnement et de soutien juridique et psychologique, afin qu’elles sachent vers qui se tourner et puissent trouver une aide adaptée », insiste la présidente d’Initiative Île-de-France.