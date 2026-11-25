La France perdrait 3,2 millions d’habitants d’ici 2070. Les les projections de l’Insee ouvrent aussi une question économique : comment adapter les entreprises, les services publics et les territoires à une population moins nombreuse et plus âgée ?

Une population plus âgée, des besoins différents

La population française atteindrait 69,8 millions d’habitants en 2037, avant de reculer progressivement à 65,9 millions en 2070. Presque toutes les régions atteindront leur maximum démographique avant 2070 ; la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France l’ont déjà atteint en 2015. Une baisse de population pourrait réduire certains besoins en logements neufs, en places scolaires ou en nouvelles infrastructures publiques. Les investissements pourraient alors porter davantage sur la qualité des équipements existants que sur leur extension.

Le vieillissement changerait aussi la composition de la consommation. Les dépenses des seniors concernent notamment la santé, les loisirs, les services à domicile et les équipements adaptés. Selon l’Insee, les personnes de 65 ans ou plus représenteraient au moins un tiers de la population dans neuf départements sur dix en 2070. Le maintien à domicile, le tourisme senior et la silver économie figurent parmi les marchés que les entreprises peuvent développer.

Automatisation et productivité face au recul de la population active

Une population active moins nombreuse pourrait inciter les entreprises à investir davantage dans l’intelligence artificielle, la robotique collaborative et les logiciels de gestion automatisée. Le Japon, confronté au vieillissement depuis les années 1990, affiche aujourd’hui le taux de robotisation industrielle le plus élevé au monde. En France, l’automatisation pourrait aider la logistique, l’industrie et les services à compenser la baisse des effectifs par des gains de productivité, avec une amélioration possible des marges. Les investissements massifs dans les infrastructures sont également évoqués dans cette perspective de mutation technologique.

Des trajectoires régionales contrastées

L’Île-de-France serait la seule région de l’Hexagone à conserver un excédent naturel. Celui-ci lui permettrait de maintenir sa population malgré un déficit migratoire. La concentration des talents, des capitaux et des sièges sociaux pourrait y favoriser les réseaux professionnels et les pôles d’innovation, tandis que d’autres territoires chercheraient des spécialisations différentes.

Les Hauts-de-France perdront 1,35 million d’habitants d’ici 2070, soit 25 % de leur population actuelle. Leur recul annuel moyen atteindrait 0,54 %, le taux le plus élevé de France. La baisse démographique pourrait rendre du foncier disponible et limiter la congestion urbaine. Parmi les pistes envisagées pour ces territoires figurent des industries automatisées, des centres de données et des sites logistiques, à condition que la productivité par habitant progresse.

Le télétravail pourrait, lui aussi, modifier les choix résidentiels en faveur de régions où l’espace et le coût de la vie sont plus accessibles. Certaines régions comme la Corse verront leur pic démographique en 2070, notamment grâce aux migrations d’agrément. La connectivité numérique, les services publics et l’offre résidentielle comptent parmi les moyens dont disposent les territoires pour attirer des travailleurs à distance. L’artisanat local connaît un renouveau associé à l’arrivée de nouveaux habitants qualifiés.