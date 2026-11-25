Le constructeur chinois BYD est entré en négociations exclusives avec Ineos Automotive pour racheter l’usine de Hambach, en Moselle, selon l’annonce du 24 novembre 2026. Le site emploie actuellement 900 personnes. BYD promet de préserver ces emplois si l’opération aboutit.

De la Smart au Grenadier, trente ans de production à Hambach

Mercedes-Benz a créé l’usine à la fin des années 1990 pour y fabriquer la Smart. En 2001, « Smartville » produit 116 000 véhicules, pour une capacité théorique de 150 000 unités par an. Mercedes transfère la production de la citadine en Chine en 2019, dans le cadre d’une coentreprise avec Geely.

Ineos Automotive reprend le site en 2020 pour assembler le Grenadier, un 4×4 thermique haut de gamme vendu 73 140 euros hors malus. Les États-Unis concentrant 70 % des ventes, le groupe britannique envisage de relocaliser la production outre-Atlantique dès 2028. C’est dans cette situation que s’ouvrent les discussions avec BYD.

BYD promet de conserver les 900 salariés

Dans son communiqué, BYD s’engage explicitement à « préserver les emplois locaux actuels » et à « créer de nouvelles opportunités pour les salariés et les fournisseurs de la région ». Sa vice-présidente exécutive, Stella Li, dit vouloir « proposer aux consommateurs européens une offre de véhicules produits en France, tout en leur permettant de bénéficier, au plus près de chez eux, de nos technologies ».

Passer du Grenadier à des véhicules électriques demanderait aux équipes d’acquérir de nouvelles compétences, notamment pour l’assemblage des batteries haute tension, l’électronique de puissance, les logiciels embarqués et le contrôle qualité des motorisations électriques. Marc Zingraff, président de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, souligne l’importance de la formation pour le bassin d’emploi. Des partenariats avec les organismes de formation régionaux, les écoles d’ingénieurs et les centres techniques automobiles sont évoqués, de même que des échanges de personnel avec d’autres sites BYD, notamment l’usine en construction à Szeged, en Hongrie.

Production électrique et fournisseurs locaux

Les montants financiers du rachat ne sont pas connus. BYD devrait aussi adapter les lignes de Hambach à ses modèles électriques et former les salariés. L’activité pourrait concerner des fournisseurs locaux de pièces mécaniques, de composants électroniques, de logistique et de maintenance. La proximité de l’Allemagne et du Luxembourg, les infrastructures logistiques et la présence d’autres acteurs automobiles dans le Grand Est figurent parmi les atouts du site. Des équipementiers spécialisés et des activités de recherche et développement pourraient également s’y installer. Le secteur automobile français connaît par ailleurs une période de recomposition.

Une production en France améliorerait l’éco-score des véhicules BYD vendus dans le pays, critère pris en compte pour l’accès aux aides à l’achat. Selon plusieurs analystes, le constructeur pourrait fabriquer à Hambach des modèles premium de sa gamme Denza.

À plus long terme, l’activité du site dépendrait notamment des volumes produits et de sa compétitivité. La production d’énergie renouvelable, la réutilisation des matériaux et la gestion des déchets industriels comptent parmi les pistes environnementales évoquées. Les constructeurs chinois font l’objet d’une surveillance accrue en Europe.

BYD dispose déjà d’une usine en Hongrie et envisage une troisième implantation européenne, avec l’Espagne et l’Allemagne en lice selon Stella Li. À Hambach, le rachat reste soumis à l’issue des négociations avec Ineos Automotive.