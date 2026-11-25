Le Pentagone a entamé des discussions préliminaires avec General Motors, Ford Motor et plusieurs autres fabricants sur les moyens qu’ils pourraient utiliser pour aider à produire des drones militaires à grande échelle, rapporte The Wall Street Journal. Dans le cadre des accords explorés, constructeurs automobiles et fournisseurs de pièces livreraient aux entreprises de drones des actionneurs, des capteurs et des systèmes lidars.

Aucun accord n’a été finalisé à ce stade. GM envisage déjà de fabriquer des moteurs pour drones, selon le quotidien américain.

Des responsables de la défense ont également tenu des réunions avec des dirigeants de Ford, du fabricant canadien de pièces Magna International et d’autres entreprises, dont certaines extérieures au secteur automobile. GM, de son côté, discute d’arrangements comparables avec RTX et L3Harris.

Le constructeur a montré le plus grand intérêt pour ce type de travail après que de hauts responsables de la défense lui ont demandé de s’impliquer. Des dirigeants automobiles ont toutefois mis en doute la rentabilité de ces chantiers et interrogé la logique commerciale d’une entrée dans la chaîne d’approvisionnement en armement.

Un partenariat déjà rodé avec Lockheed Martin

GM n’est pas un novice dans la défense. Lockheed Martin a indiqué en septembre que son partenariat avec GM Defense avait permis d’accélérer la production de composants pour ses missiles de défense aérienne PAC-3 MSE Patriot, selon Fox Business. Des pièces initiales ont été livrées 22 jours seulement après la conclusion d’un accord passé en août.

Ces discussions coïncident avec un effort du Pentagone pour consolider la production de drones. Dans un mémorandum daté du 30 septembre, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a lancé le Projet Agincourt, destiné à préparer la voie à un Commandement de Guerre Autonome à quatre étoiles qui regrouperait la manière dont chaque branche militaire développe et achète ses drones, toujours selon Fox Business.

Ford regarde lui aussi au-delà de l’automobile. L’entreprise a annoncé le 23 novembre 2026 avoir signé un accord pour prendre une participation minoritaire dans le contractant spatial Revolution Space. Ford appliquera ses capacités de fabrication pour augmenter la production des vaisseaux spatiaux de l’entreprise, qu’il présente comme une diversification vers des activités à fort potentiel de croissance.

Au Japon, les équipementiers remplacent les pièces auto par les drones

De l’autre côté du Pacifique, le même mouvement se dessine, à une échelle plus modeste et avec des réticences marquées. Les équipementiers automobiles japonais se tournent peu à peu vers la défense, confrontés aux difficultés de leur industrie face à la concurrence chinoise.

Le cas d’Aster illustre ce basculement. Le constructeur tirait l’essentiel de ses revenus de la fourniture de pièces pour Toyota. Ses moteurs électriques équipent désormais les drones fabriqués par Anduril, spécialiste américain de technologie militaire. Depuis son entrée dans ce secteur en 2025, les activités de défense pèsent pour 10 % du chiffre d’affaires d’Aster.

Son directeur général, Takenobu Hongo, estime que les opportunités commerciales du secteur, conjuguées aux inquiétudes croissantes du public sur les défis sécuritaires du Japon, attireront d’autres entreprises.

Le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi encourage ouvertement les équipementiers à participer au plus grand renforcement militaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, pour utiliser les chaînes d’approvisionnement industrielles existantes face aux menaces de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord.

Le cabinet de Takaichi n’a pas répondu aux questions posées à ce sujet. La future stratégie de sécurité du pays devrait prévoir des flottes de drones d’attaque et d’interception. Des limites budgétaires pourraient contraindre Tokyo à revoir certaines commandes de missiles et d’avions, mais les dépenses liées aux drones seraient épargnées, le besoin dans ce domaine restant important, selon un responsable au fait des projets budgétaires.

L’Agence d’acquisition, de la technologie et de la logistique, qui supervise les marchés publics du ministère de la Défense, soutient cette percée. Elle sert de point de contact pour les entreprises souhaitant se lancer, a encouragé certains équipementiers à produire des composants pour drones et a lancé en octobre un programme de financement pour tester de nouvelles technologies militaires. L’agence se dit prête à apporter plusieurs millions de dollars de soutien aux projets qui aboutissent à un prototype.

Le consultant Pontus Haggstrom, basé au Japon, estime que les compétences japonaises en construction automobile sont pertinentes pour la production d’armement. Il a dirigé Stellantis Japan. Les fabricants d’armes américains peinent par ailleurs à reconstituer leurs arsenaux, épuisés par les conflits au Moyen-Orient et en Europe, ce qui renforce les arguments en faveur d’une production japonaise.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le Japon a reçu environ un dixième des exportations d’armes américaines entre 2021 et 2025.

Kyowa Industrial gagne du terrain, Toyota reste à l’écart

Chez Kyowa Industrial, les commandes de prototypes de moteurs pour drones se multiplient, en plus d’une production ancienne de composants liés aux missiles. Cette activité secondaire représente désormais 10 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, contre 3 % au printemps 2025.

La production nationale de drones reste pourtant minime : le Japon n’en a exporté qu’en 2025. Et selon cinq responsables et analystes, la bascule vers la défense se limite pour l’instant aux petits équipementiers. Toyota, Honda et Nissan, les trois grands constructeurs du pays, restent peu enclins à s’y engager, freinés par leurs activités importantes en Chine, pays qui critique le renforcement militaire japonais, et par une méfiance ancienne envers les risques pour leur réputation.

Nissan a refusé de commenter d’éventuels projets dans ce secteur. Honda a indiqué n’avoir aucun plan concret pour s’y implanter.