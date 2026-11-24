Une étude E.Leclerc révèle que 82% des Français souhaitent acheter local, mais seuls 34% le font régulièrement. Le prix, perçu comme trop élevé par 68% des consommateurs, constitue le frein majeur. Analyse des mécanismes économiques qui expliquent cet écart et des solutions pour le réduire.

Des achats locaux liés au revenu

Menée en octobre 2026 auprès de 2 100 consommateurs, l’enquête mesure une progression de l’attachement aux circuits courts, de 76 % en 2024 à 82 % en 2026. Les achats hebdomadaires restent toutefois très inégaux selon les revenus : ils concernent 19 % des foyers gagnant moins de 2 000 euros par mois, contre 51 % de ceux dont le revenu dépasse 4 500 euros.

Michel-Édouard Leclerc, président du groupement, observe dans un communiqué que « le consommateur français vit une tension permanente entre ses aspirations écologiques et territoriales, et les contraintes budgétaires qui pèsent sur son quotidien ». L’Insee a enregistré une inflation alimentaire de 12,3 % entre 2022 et 2024. Selon une analyse du cabinet Nielsen, les produits locaux coûtent déjà en moyenne 23 % de plus que les références conventionnelles.

Ce qui pèse sur le prix des produits locaux

La marge du producteur n’explique qu’une part minoritaire de cet écart. D’après une étude de l’Inrae publiée en septembre 2026, la main-d’œuvre représente 38 % du prix final d’un panier de légumes en circuit court, contre 18 % pour la production industrielle. Les petites structures répartissent aussi leurs coûts fixes sur moins de ventes, bien que les normes sanitaires et environnementales soient identiques pour tous. Un maraîcher bio employant trois salariés amortit ainsi ses dépenses de certification, d’analyses et d’assurances sur 50 000 unités vendues, contre 5 millions pour un industriel.

La logistique constitue le deuxième poste de dépense : livrer 30 points de vente avec un camion frigorifique coûte proportionnellement trois fois plus cher qu’approvisionner une plateforme centralisée desservant 200 magasins.

Le volume de production joue également sur le coût de revient. Pour 80 tonnes de pommes produites chaque année sur 15 hectares, celui-ci atteint 1,85 euro le kilo, charges et rémunération comprises. Il descend à 0,92 euro dans une exploitation de 200 hectares dotée d’une mécanisation poussée et d’équipements mutualisés. Les marges de distribution amplifient ensuite cette différence pour le consommateur.

Selon les données du ministère de l’Agriculture pour 2025, les exploitations de moins de 50 hectares représentent 62 % des fermes françaises, mais 23 % de la production nationale. Leur productivité horaire est inférieure de 41 % à celle des grandes structures. Dans l’enquête réalisée pour E.Leclerc, 73 % des Français se disent prêts à payer jusqu’à 15 % de plus pour un produit local, mais pas davantage.

Qualité et saisonnalité compliquent la comparaison

Comparer les prix ne suffit pas toujours à comparer les produits. Lors de tests organoleptiques menés en 2026, l’Anses a constaté que les tomates de proximité cueillies à maturité contenaient en moyenne 34 % de lycopène en plus, un antioxydant majeur, que celles récoltées vertes pour la grande distribution. Leur conservation plus courte — cinq jours contre douze — impose toutefois une rotation rapide et peut occasionner des pertes chez le détaillant.