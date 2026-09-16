Peut on avoir du pouvoir sans avoir le titre ? Ces éminences grises qui influencent les dirigeants

Dans une entreprise comme au sommet d’un État, l’organigramme ne raconte pas toujours toute l’histoire du pouvoir. Certaines personnalités disposent d’une fonction prestigieuse mais d’une influence limitée. D’autres occupent une position beaucoup plus discrète tout en bénéficiant d’un accès direct au décideur. Dans Les Éminences grises du pouvoir, Dimitri Casali et Walter Bruyère parcourent plusieurs siècles pour raconter ces conseillers dont l’autorité réelle dépasse parfois largement leur fonction officielle. Une histoire qui pose une question très actuelle pour toutes les organisations : d’où vient réellement le pouvoir ?

Le pouvoir ne se résume pas à la fonction occupée

Un titre permet de connaître une place dans une organisation. Il ne permet pas nécessairement de mesurer l’influence de celui qui l’occupe. C’est précisément le point de départ de Les Éminences grises du pouvoir. Dimitri Casali et Walter Bruyère définissent l’éminence grise par une caractéristique essentielle : elle se distingue du conseiller habituel par une influence qui s’exerce bien au delà de ses responsabilités officielles. Autrement dit, la fonction déclarée et le pouvoir réellement exercé peuvent être deux réalités différentes.

L’histoire fournit des exemples particulièrement spectaculaires de ce décalage. Le Père Joseph, François Leclerc du Tremblay, est un religieux capucin devenu l’un des proches collaborateurs de Richelieu. Son parcours montre qu’il n’est pas nécessaire d’occuper la fonction la plus prestigieuse pour intervenir dans des affaires essentielles. Richelieu l’utilise notamment dans des missions diplomatiques et le Père Joseph développe parallèlement ses propres réseaux d’information. Lors des négociations de Ratisbonne, ses relais participent à la collecte de renseignements dans plusieurs pays européens.

Le personnage pousse très loin cette logique du pouvoir discret. Après le siège de La Rochelle, Richelieu lui propose de devenir évêque de la ville. Le capucin refuse. Le livre rapporte une formule qui résume sa conception de l’influence : « Je voudrais qu’on ne sût pas seulement que je suis au monde. » Le titre supplémentaire ne l’intéresse donc pas autant que la position qu’il possède déjà auprès du cardinal.

Cette situation met en évidence une première distinction essentielle. L’autorité formelle est accordée par une fonction. L’influence dépend davantage de la capacité à accéder au décideur, à lui apporter une information utile, à comprendre ses objectifs et à obtenir sa confiance. Le Père Joseph possède précisément plusieurs de ces ressources. Ses réseaux lui permettent de collecter des informations et de remplir des missions que les circuits officiels ne suffisent pas toujours à assurer. Le pouvoir vient alors moins du titre que de la valeur apportée au centre de décision.

De Louis XI à Woodrow Wilson, la confiance peut compter davantage que le statut

Le cas d’Olivier Le Daim montre combien cette mécanique peut prendre des formes inattendues. Celui qui entre dans l’histoire comme le barbier de Louis XI commence par devenir valet de chambre et barbier personnel du futur roi. Lorsque Louis accède au trône, Olivier reste dans son entourage. Sa proximité avec le souverain transforme progressivement son statut. Il devient premier barbier, reçoit différentes charges et finit par être anobli par Louis XI en 1474.

Son parcours révèle un mécanisme récurrent dans l’histoire du pouvoir : l’accès personnel au dirigeant peut précéder l’obtention des fonctions. Olivier Le Daim ne devient pas proche de Louis XI parce qu’il occupe une charge majeure. Il obtient au contraire des responsabilités parce qu’il appartient déjà au cercle de confiance du souverain. Dans cette configuration, la relation précède le titre. La hiérarchie officielle vient progressivement reconnaître une influence construite ailleurs.

Plusieurs siècles plus tard, Edward Mandell House offre un exemple encore plus frappant. Celui que l’histoire retient sous le nom de colonel House rencontre Woodrow Wilson en 1911 et intervient dans l’ombre pendant sa campagne présidentielle de 1912. Après son élection, Wilson souhaite le remercier et lui propose le poste ministériel de son choix. House refuse. Le nouveau président ne renonce pourtant pas à ses services et l’installe à la Maison Blanche.

La suite illustre parfaitement le paradoxe du pouvoir sans titre. House intervient dans les nominations, conseille Wilson sur la diplomatie et se voit confier en 1913 la préparation de la réforme du système bancaire américain. Aidé notamment par le banquier Paul Warburg, il travaille sur la proposition de création d’une Réserve fédérale et entreprend de convaincre différents acteurs politiques et économiques. Le cas House montre donc qu’un conseiller peut refuser une fonction ministérielle tout en conservant un accès au président suffisamment important pour intervenir sur des dossiers majeurs.

L’organigramme officiel ne montre qu’une partie du pouvoir

Ces exemples permettent de comprendre pourquoi l’histoire des éminences grises dépasse largement l’anecdote. Elle oblige à distinguer plusieurs formes de pouvoir. Il existe celui que donne la fonction, mais également celui que procurent l’expertise, l’information, le réseau et surtout la confiance. Ces ressources ne sont pas nécessairement visibles dans un organigramme.

Les profils étudiés par Casali et Bruyère sont d’ailleurs très différents. Leur ouvrage réunit des hommes de dossiers, des diplomates, des émissaires, des gestionnaires, des militaires et des proches personnels des dirigeants. Certains conseillers participent même à la conception d’orientations qui seront ensuite portées par ceux qu’ils servent. Cette diversité empêche de réduire l’éminence grise au simple confident qui murmure quelques conseils à l’oreille du dirigeant.

Le pouvoir informel peut aussi progressivement devenir formel. Henry Kissinger en offre un cas différent. Son influence auprès de Richard Nixon est d’abord liée à sa position de conseiller, avant qu’il ne devienne secrétaire d’État. Le livre souligne précisément que sa notoriété tient aussi au fait qu’il est finalement sorti de l’ombre en assumant cette fonction officielle. Son parcours montre que pouvoir institutionnel et pouvoir d’influence ne s’opposent pas nécessairement. Ils peuvent se succéder ou se cumuler.

Pour le monde économique, cette lecture offre une grille particulièrement intéressante. Sans assimiler le fonctionnement d’un État à celui d’une entreprise, une même question peut être posée à toute organisation : l’organigramme suffit il à identifier les personnes qui comptent réellement dans la décision ? Les exemples réunis dans Les Éminences grises du pouvoir montrent que non. Le titre indique une responsabilité officielle. L’influence se construit autrement, par la confiance, l’accès au décideur, la connaissance des dossiers, la maîtrise de l’information ou la capacité à mobiliser un réseau. Le véritable pouvoir d’une éminence grise réside précisément dans cet écart entre la place qu’elle occupe officiellement et celle qu’elle prend réellement dans le processus de décision.